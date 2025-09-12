כיכר השבת
ניצחה את הייאוש

"אמרתי למחבל תירה בי": אמילי דמארי ריגשה את בריטניה עם עדות מהשבי

לאחר 471 ימים בשבי חמאס בעזה, הופיעה אמילי דמארי באירוע בבריטניה בהשתתפות נשיא המדינה הרצוג. היא תיארה את התנאים הקשים ואת רגעי הייאוש, והודתה לקהילה היהודית על תמיכתה (בעולם)

אמילי דמארי, שהוחזקה 471 ימים בשבי חמאס ברצועת עזה, הופיעה אמש (חמישי) לראשונה בפומבי מאז שחרורה. היא השתתפה באירוע בבריטניה שבו נאם גם , וסיפרה על הרגעים הקשים שעברה.

"לא רציתי להיחטף, העדפתי למות", סיפרה דמארי. "לקחתי את הרובה של המחבל, הצמדתי אותו לראשי ואמרתי לו: תירה בי! תירה בי!".

בהמשך תיארה את התנאים בהם הוחזקה: כליאה בצפיפות בכלוב קטן, בידוד ממושך ותחושת חוסר אונים. היא הודתה לקהילה היהודית בבריטניה על התמיכה המתמשכת במאבק לשחרורה ובמאבק לשחרור יתר השבויים.

רק בשבוע שעבר אישרו צה"ל ושב"כ כי חיסלו בעזה את חאזם עוני נעים – המחבל שהחזיק בדמארי במהלך המלחמה, לצד השבויה ברומי גונן והתצפיתנית נעמה לוי. דובר צה"ל הגדירו כבכיר, וציין כי חוסל במבצע ממוקד בעיר עזה לפני כשבועיים.

