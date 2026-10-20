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נשאו אותה במסע אלונקות

דרמה בטיול: המורה מעדה בטיול עם התלמידים ופונתה לבית החולים

מורה בת 53 מזיכרון יעקב, אשר טיילה במסגרת טיול של בית ספר, מעדה מגובה עמידה ונחבלה. כתוצאה מהמעידה היא פונתה לבית החולים על ידי כוחות החירום (חדשות בארץ)

דה
דוד הכהן
כיכר השבת |
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מפנים את המורה (צילום: יחידת החילוץ "גליל-כרמל")

לפני זמן קצר (שלישי) התבצע חילוץ מורכב בנחל כזיב, באזור פארק גורן למורה שערכה טיול עם תלמידיה.

מורה בת 53 מזיכרון יעקב, אשר טיילה במסגרת טיול של בית ספר, מעדה מגובה עמידה ונחבלה. כתוצאה מהמעידה היא סבלה מכאבים חזקים, ועלה חשד לשבר בקרסול.

חובש של יחידת החילוץ חבר לפצועה בשטח והעניק לה טיפול רפואי ראשוני, כולל קיבוע והנחת חבישה אלסטית.

לאחר מכן, מתנדבי היחידה נשאו אותה במסע אלונקות בתנאי שטח מורכבים עד לחבירה עם אמבולנס של מד"א.

הפצועה פונתה להמשך בדיקות וטיפול רפואי בבית החולים המרכזי בגליל המערבי בנהריה.
מד"אטיול לבין הזמניםנחל כזיב

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