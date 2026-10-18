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האלימות ברחובות מכה שוב

טרגדיה מחרידה באשקלון: נער בן 17 נדקר למוות במרכז העיר; מצוד נרחב אחר החשוד

אירוע דקירות אכזרי ברחוב הרצל באשקלון הסתיים באסון כבד | נער כבן 17 נפצע אנושות ונפטר בבית החולים 'ברזילי' | נפגע נוסף פונה במצב קל | חובש מד"א: "הוא היה מחוסר הכרה עם פציעות חודרות" | המשטרה: הרקע - סכסוך פלילי (חדשות)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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ארכיון (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אירוע אלימות קשה ואכזרי התרחש הלילה (בין שבת לראשון) ברחוב הרצל באשקלון, והסתיים בטרגדיה כואבת ובאובדן חיים של נער צעיר, כבן 17 בלבד.

בשעה 23:28 התקבל דיווח בהול במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש על נפגעים באירוע אלימות קשה ברחוב הרצל. צוותי הרפואה שהוזעקו במהירות לזירה מצאו במקום שני צעירים כשהם סובלים מפציעות חודרות.

פראמדיקים וחובשים העניקו טיפול רפואי מציל חיים לנער בן ה-17 ששכב במצב קשה מאוד, לא יציב ומחוסר הכרה, וכן לצעיר נוסף שנפצע באורח קל. השניים פונו במהירות למרכז הרפואי 'ברזילי' בעיר.

למרות מאמצי הרופאים בחדר הטראומה של בית החולים להילחם על חייו, נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו של הקטין בבית החולים.

חובש רפואת חירום במד"א, ראובן נח, שהגיע מבין הראשונים לזירה, תיאר את המראות הקשים: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הנער שסבל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ופינינו אותו באמבולנס של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב והוא מחוסר הכרה."

עם קבלת הדיווח הוזעקו לזירה כוחות משטרה גדולים. השוטרים סגרו את האזור, החלו באיסוף ממצאים וראיות פורנזיות, ופתחו בסריקות נרחבות ברחבי העיר ובמעגלים היקפיים לאיתור החשודים שנמלטו מהמקום.

מדוברות המשטרה נמסר כי מבית החולים הגיע העדכון המר על מותו של הנער, וכי מחקירה ראשונית עולה שהרקע למעשה הקשה הוא ככל הנראה סכסוך פלילי בין גורמים עברייניים. חקירת האסון נמשכת.
רצחאלימותמד"אאשקלון

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