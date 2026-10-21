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יו"ר מפלגת "הציבור החרדי" לייטנר שוקל פרישה; ימסור "הצהרה משמעותית"

ממפלגת "הציבור החרדי", בראשותו של מוטי ליינר, נמסר כי יו"ר המפלגה ימסור הערב "הצהרה משמעותית" | ברקע - דיווח על כך ששוקל פרישה מהמירוץ בבחירות הקרובות, אחרי שפגש עם ראש הממשלה נתניהו (חרדי, פוליטי)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
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(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

יו"ר מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר ימסור הערב (רביעי) בשעה 19:00 הצהרה שהוגדררה על ידי המפלגה כ"משמעותית". זאת ברקע דיווחים על כך ששוקל לפרוש מהמירוץ בבחירות הקרובות בצל הסקרים שאינם מעבירים אותו את אחוז החסימה.

אמש, שלישי, כפי שדווח ב'כיכר השבת', נפגש עם מוטי לייטנר, וביקש ממנו וממפלגתו להסיר את מועמדותם. הפגישה התקיימה לאחר חצות בפתח תקווה, לבקשת לשכת ראש הממשלה. במהלך השיחה ניסה נתניהו לשכנע את לייטנר לפרוש מהמרוץ, במטרה למנוע אובדן קולות בגוש.

אלא שלייטנר לא מיהר להיענות לבקשה. לדבריו, אין סיבה לדון בצעדים מעשיים לפרישה כל עוד המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב לתמוך במהלך ובשורת הרפורמות שנתניהו הבטיח לקדם עבור הציבור החרדי.

"נתניהו ביקש ממני אמש לפרוש. הבהרתי לו שאין סיבה לדון על צעדים אופרטיביים כאשר המפלגות החרדיות מסרבות להתחייב כי יתמכו במהלכים וברפורמות אותם הבטיח נתניהו לקדם עבור הציבור החרדי", אמר לייטנר.

מדבריו של לייטנר עולה כי בשלב זה הוא אינו שולל פרישה, אך קושר את הדיון בנושא להתחייבויות פוליטיות מצד המפלגות החרדיות. בכך, האפשרות לפרישה נותרת על הפרק, גם אם טרם התקבלה החלטה מעשית.

כעת נותר לראות האם המאמצים שמוביל נתניהו יובילו לפרישות נוספות, והאם יימצא מתווה שיאפשר ללייטנר ולמפלגתו להסיר את מועמדותם.
בנימין נתניהוהציבור החרדיאחוז החסימהבחירות לכנסתמוטי לייטנר

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