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מכחיש את הדיווחים

"השקרים שמפיץ בן גביר ראויים לכל גינוי": ברדוגו יצא למתקפה חריפה

הפרשן הפוליטי הכחיש דיווחים על ישיבה משותפת עם איזנקוט • "הקניבליזציה בגוש הימין ראויה לגינוי" | העימות שמחריף (פוליטי מדיני)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

העימות הפנימי בגוש הימין הגיע לשיא חדש, כאשר הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו יצא בהכחשה נחרצת לדיווחים שיוחסו לו בתקשורת. בראיון ל'ערוץ 14', הכחיש ברדוגו מכל וכל טענות לפיהן הצהיר שלא ישלול ישיבה משותפת בממשלה עם יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי השר לביטחון לאומי .

"קודם כל בוא נעשה סדר", פתח ברדוגו את דבריו. "השקרים שמפיץ איתמר בן גביר ראויים לכל גינוי. ואמרתי לו את זה אתמול באופן מפורש. הספינים שלו, הקניבליזציה שהוא עושה בתוך גוש הימין, ראויה לכל גינוי".

כשנשאל באילו ערוצים פורסמו הדיווחים, צוין הדיווח ב'ערוץ 7', וברדוגו הגיב: "אני מציע לכל האתרים האלה שבמידה רבה איתמר בן גביר מלהיט אותם – להקשיב טוב טוב לדברים שנאמרו". לדבריו, אלו שהפיצו את הדברים פעלו בחוסר כבוד משווע.

כאשר נשאל מפורשות האם נכון שלא אמר שישלול ממשלה עם איזנקוט, השיב ברדוגו בנחרצות: "לחלוטין. ואני אבהיר את זה בצורה הכי ברורה".

התוכנית: קודם כל ממשלת ימין

ברדוגו פירט בראיון את התוכנית הפוליטית שלדבריו יש לפעול לפיה לאחר הבחירות: "תוקם ממשלת ימין. ייקבעו קווי יסוד... קודם כל ממשלת ימין, קודם כל קווי יסוד".

באשר לשאלה על צירוף מפלגות או אישים נוספים לאחר הקמת הממשלה – ובכללם איזנקוט – הבהיר ברדוגו את הכלל שלדבריו צריך להנחות את המהלך: "לאחר מכן, אם מישהו רוצה להצטרף... כל אחד שרוצה להצטרף לאחר מכן לממשלה יכול – על סמך קווי היסוד". הוא הדגיש כי הדברים נכונים לגבי "כל אחד", והוסיף כי קווי היסוד ייקבעו על ידי מרכיבי ממשלת הימין.

אביגדור ליברמן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לסיום, הדגיש ברדוגו כי הוא אינו חוזר בו מהביקורת החריפה שמתח על איזנקוט לא פעם. "אני לא 'אנרמל' את איזנקוט... במילים עדינות, לא חסכתי שבטי ממנו לאורך כל אותה הקלטה אתמול, לחלוטין".

העימות מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין בן גביר לגורמים נוספים בגוש הימין. לפני מספר ימים, טען בן גביר כי לשכת ראש הממשלה העבירה התחייבות למדינות באיחוד האירופי שלא לשלבו בממשלה הבאה – טענה ש הכחיש בתוקף.

במקביל, נחשף כי יו"ר ישר! גדי איזנקוט ו נפגשו וסיכמו על המשך שיתוף הפעולה לקראת הבחירות, במטרה להחליף את הממשלה הנוכחית.
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