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ניסיונות של הרגע האחרון

אמבוש פוליטי: נתניהו וסמוטריץ' בפגישת חירום עם רבו של וינטר - שהגיב בזעם | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מפעילים לחצים כבדים על עופר וינטר לפרוש מן המירוץ לאור הסקרים האחרונים הקובעים כי הוא אינו עובר את אחוז החסימה | כך הגיב וינטר לפגישה של נתניהו עם רבו, הרב אלי סדן (פוליטי) 

כה
כיכר השבת
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(צילום: מפלגת עמך ישראל)

ראש הממשלה ושר האוצר עמלים בימים האחרונים על איחוד גוש הימין, בניסיון להביא לפרישתן של המפלגות הקטנות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה.

אחרי הניסיון להביא לפרישתן של 'נועם' ו'הציבור החרדי', נתניהו נועד היום עם רבו של עופר וינטר הרב אלי סדן בהשתתפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בניסיון לשכנעו כי על וינטר לפרוש מן המירוץ לכנסת.

לפי דיווח של הכתב אמיר אטינגר, בפגישה הוצגו לרב סדן סקרי עומק המוכיחים כי אין לוינטר כל סיכוי לעבור את אחוז החסימה.

עוד פירט נתניהו את הנושאים מדיניים שיש על הפרק, תוך הדגשת החשיבות לממשלת ימין מוצקה.

לפי הדיווח, ראש הממשלה ושר האוצר הביעו חשש מההצבעה משמעותית במגזר הערבי שתעלה את אחוז ההצבעה.

השניים הזכירו את עובדת פרישתו של בני גנץ, מה שמעניק לגוש השמאל יתרון כשהוא בונה את כוחו על מפלגות שכולן עוברות את אחוז החסימה.

עופר וינטר הגיב אחר הצהריים בסרטון זועם אותו הפיץ בהודעת דוברות של המפלגה:

״נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש.

חבר׳ה, תפנימו.

עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער והלא ערכי שהובלתם ובדרכים הלא ישרות שבהן אתם משתמשים.

תגידו במה אתם טובים- במקום לדרוך על אחרים כדי לעלות.

באנו להציג אלטרנטיבה של מנהיגות אחרת לימין. מנהיגות שלוקחת אחריות, מנהיגות שיודעת להגיד כשלתי, טעיתי. מנהיגות שיש בה אהבה ויודעת לחבר את כל עם ישראל. מנהיגות מכבדת. סמוטריץ', זו דרכה של תורת ישראל. לכם יש באמת הרבה משאבים, אבל לנו יש את האמת הפנימית, אנחנו פה רק בשביל עם ישראל ואנחנו הולכים עד הסוף בכל הכח.

עם ישראל היקר, יחד איתכם בעזרת השם ננצח ובגדול!״
בנימין נתניהובצלאל סמוטריץ'עופר וינטרהרב אלי סדן

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