מעל כביש סואן: תיעוד חדש חושף את רגעי ההתרסקות הדרמטיים

מטוס קל נראה מתרסק על כביש סואן בסן חוזה שבקליפורניה, לאחר שפגע בגשר, בתיעוד חדש ממצלמת רכב שפורסם השבוע.

שלושת הנוסעים שהיו על המטוס, בהם ילד, נפצעו ופונו לבית החולים, אך פציעותיהם לא היו מסכנות חיים. איש מהנהגים בכביש לא נפגע.

התאונה אירעה בשבת אחר הצהריים, זמן קצר לאחר שהמטוס החד מנועי מדגם ססנה 177 המריא מנמל התעופה ריד הילוויו. לפי הקלטות הקשר עם מגדל הפיקוח, הטייס דיווח על תקלה במנוע והכריז על מצב חירום: "יש לנו כשל במנוע. אני מכריז על מצב חירום".