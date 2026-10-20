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"יש לנו כשל במנוע"

מעל כביש סואן: תיעוד חדש חושף את רגעי ההתרסקות הדרמטיים

מצלמת רכב תיעדה את הרגע שבו מטוס קל פגע בגשר והתרסק על כביש סואן בקליפורניה, לאחר שהטייס דיווח על כשל במנוע | שלושת הנוסעים, בהם ילד, נפצעו (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מטוס קל נראה מתרסק על כביש סואן בסן חוזה שבקליפורניה, לאחר שפגע בגשר, בתיעוד חדש ממצלמת רכב שפורסם השבוע.

שלושת הנוסעים שהיו על המטוס, בהם ילד, נפצעו ופונו לבית החולים, אך פציעותיהם לא היו מסכנות חיים. איש מהנהגים בכביש לא נפגע.

ה אירעה בשבת אחר הצהריים, זמן קצר לאחר שהמטוס החד מנועי מדגם ססנה 177 המריא מנמל התעופה ריד הילוויו. לפי הקלטות הקשר עם מגדל הפיקוח, הטייס דיווח על תקלה במנוע והכריז על מצב חירום: "יש לנו כשל במנוע. אני מכריז על מצב חירום".

בסרטון נראה המטוס מאבד גובה, פוגע במבנה שמעל הכביש ומתרסק על הכביש, כשהוא מתהפך ונעצר על חרטומו. המטוס נמנע מפגיעה בכלי רכב שנסעו במקום. צוותי החירום פינו את שלושת הנוסעים, טיפלו בדליפת דלק קלה ופעלו לפינוי ההריסות, שנמשך כשלוש שעות.

רשות התעופה הפדרלית והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה בארצות הברית פתחו בחקירת נסיבות התאונה.
תאונהמטוסתיעודקליפורניהויראלי

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