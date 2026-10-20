בית משפט בקניה הרשיע את פול מקנזי, מנהיג כת דתית, ברצח 190 ילדים ואדם מבוגר אחד, לאחר שהורה למאמיניו לצום עד מוות כדי להגיע לגן עדן ולפגוש את אותו האיש לפני סוף העולם. יחד עמו הורשעו 28 נאשמים נוספים, בפרשה שנחשפה בעקבות גילוי קברי אחים ביער שאקאהולה שבדרום מזרח המדינה.

מקנזי, לשעבר נהג מונית שהקים את כנסיית הבשורה הבינלאומית, הפיץ בקרב מאמיניו מסרים אפוקליפטיים על סוף העולם. לפי הדיווחים, הוא שכנע אותם להפסיק לאכול, ואף להרעיב את ילדיהם, בטענה שכך יוכלו להגיע לגן עדן לפני שהעולם ייחרב. הוא גם התנגד לשליחת ילדים לבתי ספר ולקבלת טיפול רפואי, שאותם הציג כחלק ממוסדות השטן.

לפי עדויות שהובאו בפרשה, תוכנית ההרעבה התנהלה בשלבים: תחילה הילדים, לאחר מכן הנשים והגברים הצעירים, ולבסוף יתר הגברים. חברי הכת התגוררו במבנים מאולתרים ביער, באזורים שקיבלו שמות תנ"כיים.

הפרשה נחשפה, לאחר שמשטרה קיבלה מידע על ילדים שמתו ברעב ביער. בעקבות החקירה החלו הכוחות לחפור באזור, וגילו קברי אחים שבהם נקברו מאות בני אדם. עד כה הוצאו מהיער יותר מ־400 גופות, ובהן גופותיהם של ילדים רבים.

מקנזי נעצר לאחר גילוי הקברים, אך הכחיש כי כפה על מאמיניו להרעיב את עצמם. בית המשפט דחה את טענותיו והרשיע אותו ואת הנאשמים הנוספים ברצח.

גזר דינם של מקנזי ושותפיו צפוי להינתן ב־6 בנובמבר. במקביל, הוא מתמודד עם אישומים נוספים הקשורים למקרי מוות אחרים, שאותם הוא מכחיש.