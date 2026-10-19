בעלת עסק מקומית ממרסיי שבצרפת יצאה בעדות דרמטית וקורעת לב בעקבות הנזקים הכבדים שנגרמו לחנותה במהלך גל המהומות והבזבוזים האחרון במדינה.

בדבריה, תיארה את תחושות האובדן, האלימות הקשה וההפקרות בשטח.

"אני מוסלמית באמונתי, מוסלמית מתונה, ואני מתביישת לומר ש-80% מהתוקפים והבוזזים היו מהקהילה שלי", הדגישה בעלת העסק בבכי בעדותה.

היא הוסיפה בכאב כי ראתה צעירים נלחמים זה בזה מחוץ לחנותה על שלל נבזז של תיקי יוקרה, בסיטואציה שבה הגנב גונב מהגנב.

במהלך ניסיונה להגן על מפעל חייה ועל החנות שבה הושקעו כל חסכונותיה, הותקפה בעלת העסק פיזית על ידי אחד המתפרעים. "חטפתי מכה מאדם שנתן לי אגרוף. קיבלתי אישור מחלה ל-15 ימים. היו אנשים שהגנו עליי, אבל הרגשתי שאני בתוך מלחמת אזרחים", שחזרה. היא ציינה כי הפורעים היו חמושים בסכינים ובסכינים יפניים, וכי התבצרה בתוך החנות יחד עם אחרים בעוד אלפי אנשים גודשים את הרחובות.

זעמה וייאושה מופנים כעת גם לכישלון הטיפול של רשויות החוק והסיוע.

לדבריה, משעה 14:30 בצהריים ועד 18:00 בערב לא נראתה כל נוכחות משטרתית באזור, וכשפנתה לחברת הביטוח לקבלת עזרה נאמר לו לסתדר בכוחות עצמה לבינתיים. החנות נותרה ריקה לחלוטין, בעוד היא מחזיקה בחובות של למעלה מ-200,000 אירו עבור קולקציית החורף שלא שולמה.

"כל זה אלו החסכונות שלי, אלו החיים שלי, והכסף הזה לא גדל על העצים", סיכמה בדמעות. "בני בן ה-13 בטראומה, רואה אותי בוכה כל יום ולא יודע מה להגיד לי. אני מנסה להרגיע אותו ואומרת לו שזה רק ציוד חומרי, אבל בפועל נשארתי בלי כלום ואני אבודה".