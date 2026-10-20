היעלמות מסתורית: הדיווח הדרמטי על מצבו של קים ג'ונג און

מאושפז בסין? קים ג'ונג און ( צילום: צפון קוריאה )

דיווחים דרמטיים על מצבו הבריאותי של שליט צפון קוריאה, קים ג'ונג און, עוררו סערה בעולם לאחר שהצהובון הבריטי "הסאן" דיווח על חשש כי הוא סבל מדימום מוחי ונכנס לתרדמת.

על פי הדיווחים שהופצו ברשת, השליט בן ה־42 הועבר לכאורה לטיפול רפואי דחוף בבית חולים בבייג'ינג שבסין, על רקע טענות למחסור בציוד רפואי מתאים בצפון קוריאה. עם זאת, לא הוצגו ראיות עצמאיות המאמתות את הטענות, ולא נמסרה הודעה רשמית המאשרת כי קים אושפז או סבל מאירוע מוחי. אלא שבינתיים התפתחה הפרשה: ב־19 באוקטובר פרסמו כלי התקשורת הממלכתיים של צפון קוריאה תמונות חדשות של קים ג'ונג און בביקור בתערוכת בגדים ונעליים בפיונגיאנג, לצד בתו ובכירים במשטר. התמונות פורסמו לאחר גל השמועות על מצבו הבריאותי והיוו עדות לכך שהופיע באירוע ציבורי נוסף.

בתמונה שפרסמה ממשלת צפון קוריאה ביום שני, נראה מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, מלווה בבתו ג'ו-אה, מסביב לאתר תערוכת בגדים והנעלה. ( צילום: צפון קוריאה )

הופעתו המחודשת לא לוותה בהודעה רשמית המתייחסת ישירות לשמועות על מצבו הרפואי, אך היא סתרה את הטענות שלפיהן לא נראה בציבור במשך ימים ארוכים.

זו אינה הפעם הראשונה שבה היעדרותו של מנהיג צפון קוריאה מעוררת חרושת שמועות. בשנת 2020 הוא נעלם מהעין הציבורית למשך מספר שבועות, ובעולם נפוצו דיווחים על מחלה קשה ואף על מותו. בהמשך הוא שב להופיע בפומבי.

החשאיות המאפיינת את המשטר בפיונגיאנג מקשה על קבלת מידע עצמאי על מצבו הבריאותי של השליט.