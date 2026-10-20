דרמה מטלטלת התרחשה ביום שבת בעיירה ז'אנגפינג שבמחוז פוג'יין בדרום מזרח סין, כאשר ילדה קטנה נתלתה מחוץ למרפסת בקומה ה־12 בבניין מגורים, כשהיא נאחזת בסורגי מתכת ומסתכנת בנפילה מגובה רב.

בסרטון שהופץ על ידי סוכנות הידיעות הסינית שינחואה נראית הילדה כשהיא תלויה מעבר למעקה, אוחזת בידיה וברגליה בסורגי הביטחון. כל תנועה הייתה עלולה להסתיים באסון, והשכנים שהבחינו במתרחש מיהרו לפעול בניסיון להציל את חייה. שני גברים מהקומה ה־11 התקרבו לחלונות הדירות שמתחת למקום שבו הייתה הילדה. בעזרת אנשים נוספים שאבטחו אותם, הם רוכנו החוצה וניסו להגיע אליה באמצעות שרפרף קטן, שאותו החזיקו מתחת לרגליה כדי לספק לה תמיכה ולמנוע את נפילתה.

אל תעזבי ידיים: פעוטה נמצאה תלויה באוויר בקומה 12 - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:37 אל תעזבי ידיים: פעוטה נמצאה תלויה באוויר בקומה 12 ( צילום: רשתות חברתיות )

במקביל, צוותי הכיבוי שהוזעקו למקום פעלו כדי להיכנס לדירה. לאחר שלא ניתן היה להשלים את החילוץ מבחוץ, הכבאים פרצו את דלת הדירה והצליחו להגיע אל הילדה ולהכניס אותה למקום בטוח.

על פי דיווחים בתקשורת הסינית, הילדה הייתה לבדה בבית בשעות הבוקר. נסיבות האירוע עדיין לא התבררו במלואן, ולא נמסר כיצד הגיעה אל מחוץ למרפסת כשהיא תלויה על הסורגים.

למרבה המזל, על פי הדיווחים, הילדה לא נפגעה באירוע. הסרטון ממחיש כיצד תגובה מהירה של שכנים, לצד פעולת כוחות ההצלה, מנעה את נפילתה מגובה מסוכ