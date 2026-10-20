תיעוד חריג שהופץ ברשתות החברתיות מציג שעון רולקס שנמצא נטוש לצד פח אשפה בצרפת, על רקע המהומות והביזה שהתרחשו במדינה. הסרטון עורר עניין ברשת, בעוד שבמקביל דווח על שוד של חנויות יוקרה ועל לקיחת סחורה יקרת ערך מחנויות של מותגים בינלאומיים.

הגולשים ברשת טוענים שמדובר בשעון רולקס ייחודי מסדרת GMT-Master II (דגם 'ספרייט') בעל בזל ירוק-שחור, כתר ותאריך בצד שמאל וצמיד Jubilee." שעולותו נעמדת ב- 20,000$. בימים האחרונים הפכו מחאות בצרפת נגד יוקר המחיה והמצב בשירותים הציבוריים לזירות של עימותים, הצתות וביזה. בפריז ובערים נוספות פרצו מתפרעים לחנויות, ניפצו חלונות ראווה והוציאו סחורה מהמקום. בין העסקים שנפגעו היו חנויות של מותגי יוקרה מוכרים, בהם לואי ויטון, הרמס, רולקס וקנזו. בבורדו נבזזו חנויות ובהן חנות של לואי ויטון, ובמרסיי דווח על פגיעה בחנויות של הרמס ורולקס. גם בפריז נרשמו פריצות לחנויות יוקרה, ובכמה מהן נופצו חלונות הראווה והסחורה נבזזה. אל תעזבי ידיים: פעוטה נמצאה תלויה באוויר בקומה 12 דני שפיץ | 09:21 עדות דרמטית של בעלת עסק מוסלמית במרסיי: "80 אחוז היו מהקהילה שלי, אני מתביישת" כיכר השבת | 19.10.26

הביזה בצרפת: אזרח מצא ליד פח האשפה פריט יוקרתי ששווה הון - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:01 הביזה בצרפת: אזרח מצא ליד פח האשפה פריט יוקרתי ששווה הון ( צילום: רשתות חברתיות )

על פי דיווחים בצרפת, רחובות קניות מרכזיים בפריז נותרו לאחר המהומות עם חלונות מנופצים, שברי זכוכיות וחנויות שנבזזו. בין היתר, חנות סלין בשדרת מונטיין נבזזה לחלוטין, ואילו חנויות של לואי ויטון ומותגים נוספים נזקקו לעבודות לתיקון ואבטחת חלונות הראווה.

הביזה בצרפת: אזרח מצא ליד פח האשפה פריט יוקרתי ששווה הון - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11 הביזה בצרפת: אזרח מצא ליד פח האשפה פריט יוקרתי ששווה הון ( צילום: רשתות חברתיות )

היקף הנזק מהמהומות עדיין נאמד, אך לפי דיווח בעיתון הצרפתי לה מונד, יותר מ־1,500 חנויות ברחבי המדינה נפגעו, והנזק לעסקים מוערך במאות מיליוני אירו.

בין הנפגעים נמצאים לא רק מותגי היוקרה, אלא גם חנויות מזון, רשתות אלקטרוניקה ועסקים קטנים.

הביזה בצרפת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:23 הביזה בצרפת ( צילום: רשתות חברתיות )

האירועים הובילו את הרשויות בצרפת להיערך להשבת הביטחון ולסיוע לבעלי העסקים שנפגעו, בעוד התמונות מחנויות המותגים שנבזזו ממשיכות להתפשט ברשתות החברתיות.