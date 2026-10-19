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היסטוריה בצרפת: עוצר לילי יוטל במספר אזורים; אזרחים מאיימים להתחמש

ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו הודיע כי הוא מעניק סמכויית לראשי ערים ומחוזות להטיל עוצר לילי באזורים מועדים | הממשלה עוד לא החליטה על עוצר כולל אך הבהירה כי המהלך נשקל | ראש הממשלה הבהיר כי גם הכרזה על מצב חירום לאומי נלקחת בחשבון כאופציה (בעולם)

יג
ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
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ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו הודיע על מהלך דרמטי בעקבות הפרעות בשבת, והכריז על עוצר לילי מקומי שיוכרז על ידי ראשי ערים ומחוזות.

מדובר במהלך דרמטי שמגביל את זכותם של אזרחי צרפת להסתובב במרכזי הערים הגדולות בשעות הלילה.

ההערכה היא כי האזורים שיוגבלו יהיו אזורי מסחר שסבלו מביזה והרס קשים בימים האחרונים.

בשלב זה, נמנע נשיא צרפת להכריז על עוצר ברמה הלאומית, או ללכת על הכרזה על מצב חירום לאומי, מה שהיה מאפשר הגבלות משמעותיות ומעצרים מנהליים.

לקורנו הכריז על "מבצע משפטי מסיבי שמתחיל היום". "אנו זקוקים לתגובה פלילית חזקה לאלימות הזו", הצהיר, תוך ציטוט "שיעור העמדה לדין של 80%" בעקבות מאות המעצרים שבוצעו מאז יום שבת.

מבין המעורבים, "שני שלישים" הם מבוגרים, "כמעט כולם גברים, שלעתים קרובות מוכרים למשטרה".

עיר אחת בצרפת כבר הכריזה באופן רשמי על עוצר: דנאן, בצפון, שם ייאסר על קטינים ומבוגרים כאחד להיות ברחובות "משעה 21:00 עד 6:00 בבוקר" עד יום ראשון, 25 באוקטובר.

בתוך כך, גוברים הדיווחים בצרפת על כוונה של אזרחים להתחמש, בעיקר בעלי עסקים שעסקיהם נבזזו או שחוששים להיות הבאים בתור.

"אם המשטרה לא מסוגלת להגן עלינו, נעשה זאת בעצמנו", אמרו אותם בעלי עסקים שאיבדו את כל מה שהיה להם תוך שעות ספורות.
צרפתסבסטיאן לקורנועוצר

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