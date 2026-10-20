שלושה ימים לאחר שבניין העירייה בעיר לימוז' שבצרפת הועלה באש במהלך המהומות שפרצו ב-17 באוקטובר, נעצר חשוד ראשון בפרשה: גבר בן 34, פעיל שמאל קיצוני המסומן בקובץ המעקב הביטחוני הצרפתי S, המשמש בין היתר למעקב אחר אנשים הנחשבים לסיכון לביטחון המדינה בעקבות חשד לטרור.

החשוד נעצר ביום שלישי לפנות בוקר בידי לוחמי יחידת העילית RAID, במבצע בכפר בוסייר-בופי שבמחוז ויין עילית. לפי הדיווח ברשת CNEWS, הוא מוכר לכוחות הביטחון בעקבות עבירות אלימות נגד אנשי ציבור ובעלי תפקידים, ובהם שוטרים.

החשד: פעולה מאורגנת בעלת אופי טרוריסטי

המעצר מגיע על רקע חקירת אירועי האלימות הקשים שפקדו את צרפת ב-17 באוקטובר, שבמהלכם נרשמו השחתת רכוש, ביזה והצתות. החשוד, שמוצאו במחוז קרז ועבד בעבודות זמניות בענף הבנייה, היה מעורב גם בפעילות סביבתית.

ראש עיריית לימוז', גיום גרן ממפלגת הרפובליקנים, תיאר אותו כ"מוח" שמאחורי הפעולה. האיש הורשע בערעור בעונש של שנת מאסר על תנאי בעקבות השתתפותו בהפגנה נגד הקמת מפעל לייצור כדורי עץ להסקה בעיר גרה בשנת 2024. הוא ערער לבית המשפט העליון הצרפתי, ובמקביל ננקטו נגדו הליכים בגין תקיפת שוטר.

בעקבות ההצתה הועברה החקירה לתת-המחלקה למאבק בטרור (SDAT), בין היתר בשל החשד למעורבות של גורמים קיצוניים אלימים. גם התביעה הלאומית למאבק בטרור עוקבת אחר ההתפתחויות.

שר המשפטים הצרפתי, ז'רלד דרמנין, אמר בריאיון ל-CNEWS כי קיימת אפשרות שמדובר ב"מעשה מאורגן וטרוריסטי". בשלב זה נבחנת האפשרות שמאחורי ההצתה עמדה פעולה מתוכננת, ולא רק התפרצות אלימה במהלך הפרות הסדר.

ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הודיע כי המדינה תסייע בשיקום בניין העירייה, שאותו הגדיר סמל לאומה שאינה נכנעת ואינה נרתעת מאיומים. הוא צפוי להגיע לעיר ביום שישי.