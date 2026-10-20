כלי תקשורת באיראן פרסמו תיעוד של מבצע החילוץ של טייס מטוס קרב איראני מדגם יאק 130, שמטוסו הופל בקרב אווירי מול מטוס אף 35 של חיל האוויר הישראלי במהלך המלחמה שנמשכה 40 ימים.

על פי הדיווחים, הטייס נטש את המטוס וצנח באזור ההרים של לווסאן, מצפון מזרח לטהרן. לאחר נטישת המטוס החלו מאמצים לאתרו באזור ההררי, והצילומים שפורסמו מציגים את הרגעים שבהם אותר הטייס במהלך פעולות החיפוש והחילוץ. את התיעוד פרסם גם יוצר הסרטים התיעודיים האיראני ג'וואד קראאיי, העוסק בטבע ובשטחים פתוחים. לפי הדיווחים באיראן, החילוץ התרחש באזור הררי וקשה לגישה, במסגרת המאמצים לאתר את הטייס לאחר הפלת מטוסו.

הטייס האיראני שהופל ע"י צה"ל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:44 הטייס האיראני שהופל ע"י צה"ל ( צילום: רשתות חברתיות )

מטוס היאק 130 הוא מטוס מתוצרת רוסיה המשמש בעיקר לאימון מתקדם של טייסי קרב, אך מסוגל גם לבצע משימות תקיפה קלות. ב-4 במרץ 2026 הודיע צה"ל כי מטוס אף 35 ישראלי הפיל מטוס איראני מאותו דגם מעל טהרן. למחרת פרסם צה"ל תיעוד מתוך תא הטייס, שבו נראה רגע הפלת המטוס.

תיעוד הפלת המטוס - צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:17 תיעוד הפלת המטוס ( צילום: דו"צ )

האירוע ההוא הוגדר על ידי צה"ל כהפלה הראשונה של מטוס מאויש בידי מטוס אף 35, והראשונה של מטוס אויב מאויש בידי חיל האוויר הישראלי בקרב אוויר זה כארבעה עשורים.