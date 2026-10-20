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יש חיה כזאת

הציידים חיסלו את המשפחה: הג'ירף הלבן נותר היחיד בעולם

הוא בולט למרחוק בנוף האפריקני, אך מאחורי המראה החריג מסתתר סיפור של תופעה נדירה במיוחד, שעתידה להעלם מן העולם (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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בלב שמורת הטבע אישקביני הירולה שבצפון מזרח קניה חי ג'ירף יוצא דופן, שצבעו הלבן הפך אותו לאחד מבעלי החיים הנדירים והמוכרים בעולם. מדובר בזכר בוגר, שנחשב לג'ירף הלבן היחיד המוכר שנותר בחיים.

הסיפור נחשף לעיני העולם בשנת 2017, לאחר ששומרי טבע בקניה תיעדו נקבת ג'ירף לבנה ואת הגור שלה. המראה החריג עורר עניין רב, והתמונות והסרטונים של השניים הופצו ברחבי העולם.

הג'ירפה האם - כפי שצולמה בשנת 2017 (צילום: רשתות חברתיות)

אלא שבמרץ 2020 התגלה כי הנקבה והגור שלה נהרגו בידי ציידים בלתי חוקיים. מותם הותיר את הזכר הצעיר כג'ירף הלבן היחיד שנותר מוכר בעולם.

ג'ירף לבן
ג'ירף לבן (צילום: רשתות חברתיות)

הצבע הלבן יוצא הדופן שלו אינו נובע מלבקנות, אלא מתופעה גנטית נדירה המכונה לאוציזם, הגורמת להפחתה בפיגמנטציה של העור. בניגוד לבעלי חיים לבקנים, בעלי חיים עם התופעה עשויים לשמור על צבע עיניים רגיל.

כדי להגן עליו מפני ציידים, הוצמד לג'ירף בשנת 2020 משדר מעקב לווייני סולארי, המותקן על אחת הבליטות דמויות הקרניים שעל ראשו. המשדר מעביר עדכוני מיקום מדי שעה, ומאפשר לשומרי הטבע לעקוב אחר תנועותיו ולהגיב במקרה הצורך.

שמורת אישקביני היא גם ביתו של ההירולה, מין אנטילופה נדיר הנמצא בסכנת הכחדה חמורה. עבור אנשי השמורה וארגוני שימור הטבע, הג'ירף הלבן הוא סמל לחשיבות ההגנה על בעלי חיים נדירים ועל בתי הגידול שלהם.

נכון לדיווחים הזמינים, הוא נותר הג'ירף הלבן היחיד המוכר ששרד. גורלו ממחיש כיצד אובדן של שני בעלי חיים בלבד עלול למחוק כמעט לחלוטין תופעה גנטית נדירה מן הטבע.
טבעאפריקהקניהחיותג'ירפה
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