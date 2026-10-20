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התרגש עד דמעות: המחווה לתלמיד המיוחד לעיני כל בית הספר | צפו

קני רמירז, תלמיד תיכון בפנסילבניה, הוכרז כזוכה בתואר יוקרתי בטקס בית הספר, אך מיד לאחר שהוכתר הסיר את הכתר והעניק אותו לחברו המתמודד עם תסמונת דאון | הקהל פרץ בתשואות, והחבר התקשה לעצור את הדמעות (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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רגע מרגש נרשם בבית ספר תיכון בפנסילבניה שבארצות הברית, כאשר תלמיד שנבחר לתואר "מלך השיבה הביתה" החליט לוותר על הכתר ולהעניק אותו לחברו המתמודד עם תסמונת דאון, לקול תשואות התלמידים.

המקרה התרחש ביום שישי האחרון, במהלך טקס חגיגי בבית הספר מהאנוי. שני התלמידים, קני סדניו רמירז ואקסטון קולה, התמודדו על התואר המסורתי. לאחר שרמירז הוכרז כמנצח וקיבל את הכתר והסרט החגיגי, הוא ניגש לחברו, הסיר אותם מעצמו והעניק לו אותם.

המחווה המפתיעה עוררה התרגשות רבה באולם. התלמידים פרצו במחיאות כפיים ובקריאות שמחה, בעוד קולה הנרגש נראה מוחה דמעות מעיניו. התיעוד הופץ ברשתות החברתיות וזכה לתגובות נלהבות.

תואר "מלך השיבה הביתה" הוא חלק ממסורת אמריקנית ותיקה בבתי ספר תיכוניים ובאוניברסיטאות, שבמסגרתה נערכים אירועים חגיגיים סביב משחק פוטבול ומפגש של בוגרי המוסד.

במהלך החגיגות בוחרים התלמידים את "מלך" השיבה הביתה, לרוב בהצבעה, והזוכים מקבלים כתרים וסרטים חגיגיים. התואר נחשב לכבוד חברתי ולסמל של פופולריות והערכה בקרב התלמידים.
ארה"בתיעודסרטון ויראלימרגשפנסילבניה

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