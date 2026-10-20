התרגש עד דמעות: המחווה לתלמיד המיוחד לעיני כל בית הספר | צפו

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רגע מרגש נרשם בבית ספר תיכון בפנסילבניה שבארצות הברית, כאשר תלמיד שנבחר לתואר "מלך השיבה הביתה" החליט לוותר על הכתר ולהעניק אותו לחברו המתמודד עם תסמונת דאון, לקול תשואות התלמידים.