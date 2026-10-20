אמן איטלקי מכר יצירה בלתי נראית תמורת יותר מ-18,000 אלף דולר

האמן האיטלקי סלבטורה גאראו הצליח למכור במכירה פומבית פסל בלתי נראה תמורת 15 אלף אירו, כ־18,300 דולר, אף שהיצירה אינה קיימת באופן פיזי.

היצירה, שנקראת "אני קיים", נמכרה בבית המכירות האיטלקי ארט־רייט במחיר גבוה מההערכות המוקדמות, שעמדו על 6,000 עד 9,000 אירו.

הרוכש קיבל תעודת מקוריות חתומה והוראות להצגת הפסל בשטח ריק בגודל של כמטר וחצי על מטר וחצי.

גאראו הסביר כי היצירה אינה סתם חלל ריק, אלא ביטוי לאנרגיה ולכוח הדמיון. לדבריו, "אינכם רואים אותה, אבל היא קיימת. היא עשויה מאוויר ומרוח". הוא הוסיף כי מדובר ביצירה שנועדה להפעיל את דמיונו של הצופה.