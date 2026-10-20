בעלת בית מרקחת יהודייה עמדה חסרת אונים מול הריסות העסק שהקימה בעשר אצבעותיה, לאחר שנחרב במהלך גל המהומות האלימות ששוטף את צרפת. בתיעוד מצמרר מהמקום במהלך ראיון עם התקשורת המקומית, היא מתארת את האובדן הכבד ואת מפעל החיים שהפך בתוך זמן קצר לעיי חורבות שרופים ומושחתים.

ההרס מקיף את המקום כולו, מהקומה התחתונה ועד לקומה העליונה, שנשרפה והושחתה. היא הביעה זעם על כוחות האבטחה והמשטרה, שלטענתה לא הגיעו לסייע בזמן אמת, בטענה שאינם יכולים להתערב כל עוד האזור אינו בטוח.

אולם מעבר לנזק הכלכלי הכבד, אחד ההיבטים הקשים ביותר מבחינתה הוא הפגיעה בחולים התלויים בתרופות חיוניות. היא סיפרה כי במקרר שנהרס הייתה מאוחסנת תרופה בשווי 13 אלף אירו, שיועדה למטופל שהמתין לקבלתה. לצד התרופה הזו הושמדו גם תרופות נוספות עבור מטופלים שליוותה במשך שנים.

בעלת העסק סיפרה על הדרך הארוכה שעברה כדי להקים את בית המרקחת: היא אם לשלושה ילדים, שפתחה את העסק כשהייתה בחודש השביעי להריונה, ושבה לעבודה שבועיים בלבד לאחר הלידה. היא השקיעה במקום את כספה ואת כל מרצה, ובנתה אותו מאפס מתוך רצון לסייע לתושבים ולחולים שנזקקו לשירותיה.

ההרס לא הסתכם בניסיונות ביזה. מערכות מיזוג האוויר, גופי התאורה והציוד הרובוטי המתקדם הושחתו אף הם. כעת נותרו מאחור מבנה חרב, ציוד הרוס ותרופות שאבדו - לצד מטופלים שנותרו ללא המענה הרפואי שלו ציפו.

"אתם רוצים לגנוב תגנבו, אבל למה לשבור לי את המזגן", היא אמרה בצער.

"80% מהתוקפים היו מוסלמים"

במקביל, בעלת עסק מוסלמית אחרת מעיר הדרומית מרסיי יצאה בעדות דרמטית בעקבות הנזקים הכבדים שנגרמו לחנותה במהלך גל המהומות. "אני מוסלמית באמונתי, מוסלמית מתונה, ואני מתביישת לומר ש-80% מהתוקפים והבוזזים היו מהקהילה שלי", הדגישה בעלת העסק בבכי בעדותה לתקשורת הצרפתית.

היא הוסיפה בכאב כי ראתה צעירים נלחמים זה בזה מחוץ לחנותה על שלל נבזז של תיקי יוקרה, בסיטואציה שבה הגנב גונב מהגנב. במהלך ניסיונה להגן על מפעל חייה ועל החנות שבה הושקעו כל חסכונותיה, הותקפה בעלת העסק פיזית על ידי אחד המתפרעים.

"חטפתי מכה מאדם שנתן לי אגרוף. קיבלתי אישור מחלה ל-15 ימים. היו אנשים שהגנו עליי, אבל הרגשתי שאני בתוך מלחמת אזרחים", שחזרה. היא ציינה כי הפורעים היו חמושים בסכינים ובסכינים יפניים, וכי התבצרה בתוך החנות יחד עם אחרים בעוד אלפי אנשים גודשים את הרחובות.