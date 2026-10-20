מועמדת דמוקרטית שהסתבכה בריאיון טלוויזיוני ויראלי הודתה כי שתתה שלוש בירות לפני שהופיעה מול המצלמות, וטענה כי למרות זאת לא הייתה שיכורה במיוחד.

ג'יימי ווסט, המתמודדת על מושב במועצת המחוז באינדיאנה, התראיינה ביום שני לתוכניתו של פירס מורגן, לאחר שסרטון שלה ממפגש פוליטי ששודר ב־9 באוקטובר עורר סערה. במהלך אותו אירוע היא נשאלה איזו החלטה לא פופולארית בעיני המצביעים היא תעשה. היא נשמעה מדברת באופן לא ברור בתחילה, ואז הצהירה כי "תפטר את כל הרפובליקנים".

כשמורגן שאל אותה על מצבה לפני אותו ריאיון, ווסט הודתה תחילה ששתתה בירה אחת, לאחר מכן אמרה ששתתה כמה, ולבסוף חשפה: "בסדר, שלוש. שלוש בירות. מה אתה רוצה שאגיד לך? שתיתי שלוש בירות".

"הייתי לחוצה! עמדתי להיכנס לחדר מלא ברפובליקנים", הסבירה ווסט בניסיון להצדיק את השתייה. עם זאת, היא התעקשה שלא הייתה שיכורה במיוחד, וכי ידעה על מה היא מדברת בכל הנוגע לפוליטיקה באינדיאנה.

ווסט הוסיפה כי במהלך הריאיון עם מורגן עצמו הייתה פיכחת, וסירבה לחזור בה מהדברים שאמרה בהופעתה הוויראלית, לרבות הביקורת החריפה שלה על הרפובליקנים.