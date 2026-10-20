דייג בן 71 נטרף למוות בידי תנין באורך של כמעט 3.7 מטרים באגם אפופקה שבפלורידה, רגעים לאחר שהציג בגאווה את הדג שתפס. נתיחת גופתו העלתה כי הוא סבל מפגיעות ברגלו השמאלית בעת שהתנין גרר אותו למים, שם טבע למוות.

סטיבן המילטון, תושב העיר ווינטר גרדן ומוזיקאי מוכר באזור, נהג לדוג מדי יום על גדות האגם. ביום שישי האחרון, לאחר שתפס דג מסוג בס, הוא הרים אותו כדי שמישהו יצלם אותו. אלא שבתוך שניות הגיח תנין מהמים, תפס את רגלו וגרר אותו לאגם.

לפי עדי ראייה שנכחו במקום, התנין העלה את המילטון בחזרה אל פני המים לפני שמשך אותו שוב. גופתו אותרה רק כשעתיים לאחר התקיפה, בסביבות השעה 19:00, לאחר שמספרם הגדול של התנינים באגם הקשה על פעולות החיפוש.

הרשויות בפלורידה לכדו את התנין, שאורכו היה כמעט 3.7 מטרים, והרגו אותו. מותו של המילטון הוא מקרה התקיפה הקטלנית השני של תנין בפלורידה השנה.

לפי נתוני נציבות הדגים וחיות הבר של המדינה, בין 1948 ל־2025 תועדו בפלורידה 32 מקרי מוות מתקיפות תנינים. ברחבי המדינה חיים על פי ההערכות כ־1.3 מיליון תנינים.