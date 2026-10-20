אירוע חריג ומזעזע בארצות הברית מעורר מחדש את הוויכוח על עונש המוות: כריסטה פייק, בת 50 שהורשעה ברצח, שרדה שני ניסיונות להוצאתה להורג באמצעות זריקת רעל בחודש שעבר בנאשוויל, טנסי. לאחר הניסיון הכושל היא פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה, במצב קריטי ועם פגיעות קשות בזרועותיה. רק כעבור חמישה ימים שבה להכרתה.

הפרשה החריגה עמדה במרכז סקר ארצי של רויטרס ואיפסוס, שממצאיו פורסמו ביום שלישי. לפי הסקר, 33% מהאמריקנים סבורים שעל הרשויות לנסות להוציא להורג פעם נוספת אסיר ששרד ניסיון קודם. מנגד, 39% מעדיפים כי במקרה כזה יירצה האסיר מאסר עולם, ואילו 26% טרם גיבשו עמדה בנושא.

הכישלון בטנסי אינו מקרה בודד: מדובר בניסיון השני שהשתבש במדינה במהלך השנה. על רקע הקשיים של מדינות בארצות הברית להשיג את החומרים הדרושים להוצאות להורג, גוברים הדיונים על שיטות אחרות לביצוע גזר הדין.

למרות המחלוקת, רוב האמריקנים עדיין תומכים בעונש המוות על הפשעים החמורים ביותר. 55% מהנשאלים הביעו תמיכה בעונש, לעומת 63% בסקר דומה שנערך בשנת 2017. 31% מתנגדים לעונש המוות, ו-13% לא הביעו עמדה או לא השיבו.

הוויכוח קיבל ממד משפטי נוסף לאחר שבית המשפט העליון בארצות הברית אפשר לאחרונה למדינה לקבוע מועד חדש להוצאה להורג שנכשלה. קנת' סמית', שהורשע ברצח במסגרת הזמנה בתשלום, שרד ניסיון הוצאה להורג באלבמה בשנת 2022, לאחר שסוהרים לא הצליחו להחדיר עירוי לוורידיו. בניסיון השני, בשנת 2024, הוא הוצא להורג באמצעות חנק בגז חנקן.

במקביל, מתנהל בארצות הברית דיון סביב האפשרות לשדר הוצאות להורג בשידור חי. שר ההגנה פיט הגסת' העלה לאחרונה את הרעיון לשדר את הוצאתו להורג של נידאל חסן, קצין צבא לשעבר שרצח 13 בני אדם בבסיס פורט הוד שבטקסס. התוכנית לשידור בוטלה לאחר ביקורת ציבורית ופוליטית, לרבות מצד חברי המפלגה הרפובליקנית, אך ההוצאה להורג עצמה מתוכננת ל-3 בדצמבר.

בסקר נמצא כי 46% מהאמריקנים תומכים בהוצאתו להורג של חסן באמצעות כיתת יורים, ובהם 71% מהרפובליקנים ו-29% מהדמוקרטים. עם זאת, 71% מהנשאלים סבורים ששידור הוצאות להורג בטלוויזיה או באינטרנט אינו ראוי.

הסקר נערך באינטרנט בקרב 1,679 מבוגרים ברחבי ארצות הברית, וטווח הטעות שלו עומד על שתי נקודות אחוז.