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שבוע לבחירות

משהו מתבשל: נתניהו שוב משגר איום חריף לעבר איראן; ומתחייב - נפיל את המשטר

בימים האחרונים, חזר נתניהו פעם אחר פעם על איומים כנגד המשטר האיראני לבל יתקפו את ישראל | היום, ראש הממשלה התחייב מול המצלמה להפיל את המשטר (חדשות) 

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נתניהו היום
נתניהו היום (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

ראש הממשלה השתתף היום (שלישי) בפתיחת שנת הלימודים האקדמית באוניברסיטת קריית שמונה - תל חי החדשה, ושיגר איום חריף לעבר .

״שינינו את התמונה מן הקצה אל הקצה, עם החיילים הגיבורים שלנו, עם הלוחמה שהייתה פה. קודם כל להרחיק ולכתוש את כוח רדואן. לפתוח כאן את רצועת הביטחון, שהיא שונה ממה שהיה קודם לכן, כי היא עמוקה והיא ריקה. אנשים עזבו, ולכן זה שונה לגמרי", אמר ראש הממשלה, שבוע בדיוק לפני הבחירות.

נתניהו טען כי "אנחנו בעצם השמדנו את כל מתקני הטרור העצומים מתחת לקרקע ומעל הקרקע. אבל אנחנו גם מחויבים, אני מחויב, להשלים את המלאכה. להשלים את המלאכה זה אומר להפיל את משטר הטרור באיראן, זה ראש התמנון הארסי הזה. אתה גודע אותו, וזה יפול. יהיה לנו גם שלום עם לבנון.

אבל חייבים להשלים את חיסול המשטר האיראני - זה הדבר העיקרי. שוחחתי על כך עם הנשיא טראמפ לא פעם, כולל שלשום. משום שכל עוד הוא חי, גם אם הוא מוכה, חבול, חבוט - הוא כל כך קנאי שהוא ינסה מחדש לעשות מה שהוא עשה לפני שנה, ועצרנו אותם: לייצר פצצות גרעין, להקים מחדש את הציר. ולכן הדרך היחידה למנוע את הדבר הזה, זה להפיל את המשטר הזה, ואז גם יבוא במקביל חיסול חיזבאללה", הבטיח נתניהו.

ראש הממשלה הוסיף: "אנחנו עושים כאן דבר היסטורי. זה יום ברכה, זה יום בשורה לקריית שמונה, לגליל, לחזון שראה סבי שדיבר על המקום הזה. הוא אמר: "בעיני רוחי אני רואה יישובים יהודים, יישוב הגליל, ועמידה איתנה" - וזה מה שקיבלנו פה. אבל היום זה דבר מיוחד, משום שזה מנוע טורבו. זה פשוט מנוע טורבו.

ולכן אני מקווה מאוד שבאוניברסיטת קריית שמונה 'תל חי' תרביצו בכל הכוח. תעשו את התוכניות המשותפות עם המפעלים, תרחיבו בינה ודעת לסטודנטים שיהיו פה, אבל תכניסו בעוצמה, אדוני שר החינוך, בעוצמה את הבינה המלאכותית, כי אנחנו עם חכם, וזה העתיד. זה כבר ההווה. ואני מאוד מודה לכם על מה שהחלטתם, ואני מודה לכם גם על המשך הכיוון. זה הכיוון שלנו: זה ביטחון, זה תחבורה, זה השכלה גבוהה - זה הכל״.
בנימין נתניהואיראן

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