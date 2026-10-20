דיווח: טראמפ נוטה לאשר פשרה דרמטית מול איראן 

יוזמת תיווך חדשה של פקיסטן וקטר עשויה להחזיר את ארצות הברית ואיראן לשולחן המשא ומתן: לפי דיווח שפורסם היום (שלישי) בעיתון הערבי „אל־ערבי אל־ג'דיד”, שתי המדינות הציעו מתווה פשרה הכולל העברת ריבית בהיקף של 6 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים בבנקים בקטר, בתמורה לצעד איראני בתחום הפיקוח על תוכנית הגרעין.

על פי מקורות המעורים במגעים, ההצעה נועדה לתת מענה חלקי לדרישות של שני הצדדים, לצמצם את המחלוקות ביניהם ולמנוע הסלמה מחודשת. המקורות מסרו לעיתון כי המתווה זכה להסכמה אמריקנית וכי איראן כבר הביעה הסכמה עקרונית מוקדמת.

המרכיב המרכזי מבחינת וושינגטון הוא הפיקוח הגרעיני: לפי הדיווח, טהרן הסכימה לאפשר ביקור חשאי ולא פומבי של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא״א) באתרי הגרעין במדינה. מדובר בצעד שנועד לתת מענה לדרישה האמריקנית לקדם פיקוח על פעילות הגרעין האיראנית.

בתמורה, מציעות המתווכות מענה חלקי לדרישה האיראנית לקבל גישה לכספיה המוקפאים. לפי המקורות, ההצעה נוגעת לריבית שנצברה על סכום של 6 מיליארד דולר המוחזק בבנקים בקטר, ולא בהכרח לשחרור מלוא הקרן. הכספים האיראניים הוקפאו במסגרת הסנקציות האמריקניות.

מפקד צבא פקיסטן הגיע לטהרן

המאמצים הדיפלומטיים קיבלו ביטוי מעשי ביום שלישי, עם הגעתו לטהרן של מפקד צבא פקיסטן, הפילדמרשל עאצם מוניר, בראש משלחת של בכירים פקיסטנים. לפי הדיווח, מוניר הביא עמו את הצעת הפשרה לגורמים האיראניים.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, אישר כי השיחות עם מפקד הצבא הפקיסטני נוגעות גם לסוגיית המשא ומתן. לדבריו, עיקר הדיונים מתמקד ביחסים הבילטרליים בין איראן לפקיסטן ובחיזוק שיתוף הפעולה ביניהן.

פקיסטן וקטר פועלות במשותף כדי לצמצם את המתיחות בין וושינגטון לטהרן ולמנוע חזרה לעימות צבאי. שתי המדינות היו מעורבות גם בגיבוש מזכר ההבנות שנחתם באסלאמאבאד ביוני האחרון בין ארה״ב לאיראן, אך המהלך לא הצליח להביא להפסקת ההסלמה.

במקביל, נמשכים מגעים לצמצום הפערים בין הצדדים ולגיבוש ויתורים הדדיים. לפי דיווח קודם של „אל־ערבי אל־ג'דיד” מיום שני, מקורות המעורים במאמצי התיווך העריכו כי ניתן יהיה להכריז על פריצת דרך עוד במהלך השבוע.

האם ההסכם ימנע עימות נוסף?

היוזמה החדשה מתפרסמת על רקע אזהרות באיראן כי האפשרות לחידוש העימות הצבאי עדיין קיימת, חרף המאמצים הדיפלומטיים. ביקורו של מוניר בטהרן מצטרף למגעים קודמים עם ההנהגה האיראנית, שעסקו בהפחתת המתיחות, בפתיחה מחדש של מצר הורמוז ובהאצת המאמצים לסיום הסכסוך.

גם ביקורו של שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב בטהרן ביום שני משתלב בגל התמרונים הדיפלומטיים סביב המשבר.