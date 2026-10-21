תתאחדו - כן, אפילו עכשיו

פחות משבוע לפני הבחירות, כשנדמה שכל הקלפים כבר חולקו, מתברר שבמערכת הפוליטית עדיין מחפשים דרך לשנות את המשחק. לא באמצעות איחוד רשימות, האפשרות הזאת כבר נסגרה, אלא באמצעות פרישות, הסכמות והבטחות ליום שאחרי.

בימים האחרונים מופעל לחץ על הרשימות הקטנות לפרוש. בתקשורת מדווח על פניות באמצעות מתווכים, על הצעות לתפקידים ועל ניסיונות להשפיע גם באמצעות רבנים המקורבים למועמדים. נתניהו וסמוטריץ' בוחשים בקדרה במו ידיהם.

במרכז המאמץ עומדות שתי רשימות קטנות, שכל אחת מהן משוכנעת שיש לה סיבה טובה מאוד להמשיך עד הקלפי: 'עמך ישראל' של עופר וינטר ו'נעם' של אבי מעוז.

וינטר מבקש להביא לכנסת כוח חדש, בעל רקע ביטחוני וסדר יום ציוני-לאומי. מעוז מבקש לשמור על ייצוג עצמאי לנושאי החינוך והזהות היהודית, שעליהם בנתה 'נעם' את דרכה הפוליטית.

לשניהם יש אלפי תומכים, אולי אפילו רבבות. לשניהם יש רבנים (לחלקם גם מי שהפכו לרבנים לשעבר, בעיניהם) וכמובן אנשי ציבור המעניקים גיבוי לדרכם. ולשניהם יש בעיה אחת משותפת: אחוז החסימה.

אבל בשלב הזה, לפחות כלפי חוץ, שתי הרשימות אינן מאותתות על נכונות לוותר.

כדאי להניח לרגע את הסקרים ולשאול שאלה אחרת: מה בעצם רוצה מפלגה קטנה?

התשובה המתבקשת היא מנדטים. כיסאות ואצבעות בכנסת. הרי לשם כך מתמודדים בבחירות. אבל מנדט אינו מטרה בפני עצמה. הוא אמצעי להשפעה. באמצעותו אפשר לקדם חקיקה, לנהל משא ומתן קואליציוני, לקבל תפקידים ולהשפיע על מדיניות הממשלה.

ומה יקרה אם לא? השערות שיימרטו ביום רביעי הבא יהיו תרחיש צפוי מראש.

אלא שכל זה יכול להיות אחרת.

נניח שווינטר ומעוז היו מגיעים להבנה פוליטית: 'נעם' מפסיקה את התמודדותה, ומעוז מקבל התחייבות פוליטית מצד 'עמך ישראל' לפעול למינויו לתפקיד ממשלתי בתחום החינוך, גם אם לא יהיה חבר כנסת.

מינוי שר שאינו חבר כנסת אפשרי מבחינה חוקית. אבל ההתחייבות עצמה תהיה מוגבלת: וינטר אינו יכול לחלק מראש את תיקי הממשלה, וההכרעה תלויה במי שירכיב אותה ובהסכמות הקואליציוניות.

זו אינה הצעה שהונחה, ככל הידוע, על השולחן בין השניים. זהו תרחיש שממחיש אפשרות פוליטית שנותרה פתוחה גם לאחר סגירת הרשימות.

ויש בו יתרון עקרוני אחד: הוא מפריד בין השאלה מי ייבחר לכנסת לבין השאלה מי יוכל להשפיע על מדיניות הממשלה.