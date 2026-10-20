שבוע לאחר שהודיע על הצעד: סגן ראש המועצה האזורית שומרון, דוידי בן ציון, התייחס הערב (שלישי) בראיון לתוכנית "כאן הלילה" ברשת ב' להחלטתו לפרוש ממפלגת "עמך ישראל". בן ציון הסביר את המניעים שהובילו אותו לפרוש, והודה כי שגה בהערכת הסיכויים של המפלגה לעבור את אחוז החסימה.

"הנחתי שנהיה בקלות במקום הרבה יותר גבוה, מהסיבה שלא הערכתי כנראה את הקמפיין שהופעל נגדנו", מסר בן ציון בראיון. הוא ציין כי החליט לפרוש לאחר שהבין שלא יוכל לממש את ערכיו במסגרת הנוכחית של המפלגה.

בן ציון התייחס גם למחיר האישי שהוא ומשפחתו שילמו במהלך התקופה האחרונה. "איש ציבור שנכנס למשחק הפוליטי צריך לקחת בחשבון תופעות כאלה. מי שיוצא לגשם בלי מטרייה שלא יופתע שהוא נרטב", אמר, בהתייחס ללחצים ולשלטים שנתלו נגדו ביישוב מגוריו.

לצד זאת, הוא סיפר על חוסר הנוחות שספגה רעייתו במקום עבודתה בעקבות הסערה הפוליטית. "הערות שספגה רעייתו במקום עבודתה" היו חלק מהמחיר שהמשפחה שילמה, כך לפי דבריו.

כשנשאל האם על יו"ר המפלגה, עופר וינטר, להסיק מסקנות בדומה לפרישתו של בני גנץ בעבר, השיב בן ציון: "התפקיד שלי הוא לקחת אחריות על עצמי. עופר איש רציני ויקבל את ההחלטות שלו".

דבריו של בן ציון נאמרים על רקע לחצים כבדים שמופעלים על מפלגת "עמך ישראל" שתסיר את התמודדותה מהמירוץ כדי לא לשרוף קולות לגוש הימין. בני גנץ הודיע אתמול על פרישתו מהמירוץ לכנסת, צעד שהגביר את הלחץ על וינטר לעשות כמוהו.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא בפומבי לוינטר לפרוש, תוך שהוא מזהיר כי המשך התמודדותה של מפלגה שאינה עוברת בוודאות את אחוז החסימה עלול להביא לעליית השמאל לשלטון. "השמאל עכשיו מאורגן עם אפס זריקת קולות. למרבה הצער דווקא בימין המצב עכשיו הפוך לחלוטין", אמר סמוטריץ'.

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' נועדו השבוע עם רבו של וינטר, הרב אלי סדן, בניסיון להפעיל לחץ על יו"ר המפלגה לפרוש מן המירוץ. בפגישה הוצגו לרב סדן סקרי עומק המצביעים על כך שאין לוינטר סיכוי לעבור את אחוז החסימה.

וינטר עצמו הגיב בזעם לפגישה: "נתניהו, שמעתי שאתה וסמוטריץ' בדרך לרב אלי סדן כדי להפעיל עליי לחץ לפרוש. חבר'ה, תפנימו. עם ישראל רוצה פוליטיקה אחרת. עם ישראל מאס בקמפיין המכוער הזה".

שני סקרים שפורסמו לפני מספר ימים קבעו כי מפלגת "עמך ישראל" אינה עוברת את אחוז החסימה. בסקר i24NEWS נחלשה המפלגה לשפל של 2.9% בלבד מקולות הבוחרים, ובסקר כאן חדשות היא לא הופיעה כלל במפת החלוקה.