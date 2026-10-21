מטוסי הקרב של ארה"ב ( צילום: צבא ארה"ב, סנטקום )

מאמצי התיווך הבין-לאומיים למניעת פיצוץ במזרח התיכון עולים על שרטון. למרות ביקורו של מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, בטהראן כשבאמתחתו הצעת פשרה מול ארצות הברית, פריצת הדרך נראית רחוקה מתמיד.

ההצהרות היוצאות מטהראן בימים האחרונים מעידות על פערים תהומיים וחוסר אמון מוחלט בממשל בוושינגטון, מה שמעלה את החשש הממשי כי הדרך לפתרון תעבור קודם בסבב לחימה אגרסיבי נוסף. בריאיון ל'חדשות 12', התייחס היום (רביעי) דני (דניס) סיטרינוביץ, חוקר בכיר בתוכנית "איראן והציר השיעי" במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), למבוי הסתום שאליו נקלעו המגעים. "לפי ההצהרות שיצאו מהפגישות של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ויושב ראש הפרלמנט האיראני עם מוניר, אנחנו רחוקים מאוד מפריצת דרך קרובה", הסביר סיטרינוביץ. "הדרישה האיראנית פשוטה - שטראמפ יראה רצון וימלא את שבעת התנאים של איראן, ורק אז ידברו על תוכנית הגרעין". האולטימטום מטהראן: שבעת התנאים לארצות הברית תתאחדו - כן, אפילו עכשיו ישראל פלר | 10:00 אזהרת החירום של פוטין לאיראן: קבלו את התנאים או תישארו לבד דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 09:25 על פי הדיווח, טהראן הציבה שורת תנאי סף נוקשים כתנאי מוקדם לכל משא ומתן. הפער המרכזי נובע מסדר העדיפויות: בעוד הנשיא טראמפ מחפש הישג מהיר בסוגיית הגרעין כדי להוריד את מחירי הנפט ולהציג הצלחה מדינית, משטר האייתוללות דורש תמורות מיידיות בשטח. אלו התנאים שהציבה איראן: שחרור מיידי של כלל הכספים האיראניים המוקפאים

הכרזה רשמית על סיום המלחמה בכל החזיתות, לרבות בזירה הלבנונית

הפסקת ההתערבות האמריקנית בענייניה הפנימיים של איראן

ניתוק שיתוף הפעולה של וושינגטון עם גורמים המתנגדים למהפכה האיראנית

עצירת כל תקיפה בשטח איראן, לרבות פעילות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים)

הסרת המצור הימי המוטל על הרפובליקה האסלאמית

הבטחת חופש השיט במצרי הורמוז ובאב אל-מנדב במקביל, על פי דיווח בעיתון הערבי "אל-ערבי אל-ג'דיד", פקיסטן וקטר הציעו מתווה פשרה הכולל העברת ריבית בהיקף של 6 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים בבנקים בקטר, בתמורה לצעד איראני בתחום הפיקוח על תוכנית הגרעין. לפי מקורות המעורים במגעים, ההצעה נועדה לתת מענה חלקי לדרישות של שני הצדדים, אך טהראן הסכימה רק לאפשר ביקור חשאי ולא פומבי של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) באתרי הגרעין במדינה.

טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

המתיחות הנוכחית מתרחשת בצל בחירות האמצע בארצות הברית הקבועות ל-3 בנובמבר. סיטרינוביץ העריך ב'חדשות 12' כי בטהראן מזהים את הבחירות כנקודת תורפה פוליטית ומשתמשים בהן כמנוף לחץ על הנשיא טראמפ. "האיראנים רוצים לראות את טראמפ מפסיד שם. גם אם יחזור למלחמה, הם מאמינים שהאילוצים הפוליטיים שלו יהיו משמעותיים יותר", פירט החוקר. "המטרה שלהם היא שמחיר הנפט יעלה ושהוא יאבד את התמיכה בקונגרס, מה שיעשה לו חיים הרבה יותר קשים".

המצב בשטח משקף את המתיחות הגיאופוליטית הגוברת, כשהאיראנים פועלים באופן אקטיבי כדי לאתגר את הצי האמריקני. "כשבוחנים את ההצהרות האיראניות, אין תזוזה ואין אמון בטראמפ", הדגיש סיטרינוביץ ב'חדשות 12'. "הפערים תהומיים ונראה שהצדדים צריכים לעבור עוד מסלול של הסלמה עד שאולי אחד מהם יוותר. הסבירות שנחזור להסלמה גבוהה מאוד".

האתר הסודי, אילוסטרציה ( בינה מלאכותית )

סיטרינוביץ חתם את דבריו באזהרה חמורה מפני הידרדרות למערכה חסרת שליטה: "הניסיון להפעיל לחץ באמצעות הסלמה עלול לפתוח מערכה שיהיה קשה לעצור. אנחנו יודעים מה זו מערכה נגד איראן, וגם אם נתקוף מתקני אנרגיה - הם עדיין ישגרו טילים. האיראנים תוקפים כל לילה מכליות נפט במצר הורמוז, לא משנים את הטון ומנסים להשפיל את האמריקנים. אנחנו עלולים להיכנס למלחמת התשה מאוד ארוכה שקשה לדעת היכן היא תסתיים".

מוקדם יותר היום דווח, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לחידוש המערכה הצבאית נגד איראן, ואף הורה לצה״ל להיערך למבצע תקיפות נרחב, אך הנשיא האמריקני דונלד טראמפ התנגד לחידוש הלחימה לפני בחירות האמצע בארה״ב. כך מדווח היום (רביעי) העיתון הבריטי ״פייננשל טיימס״, בהסתמך על שלושה גורמים המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, הצבא הישראלי הכין תוכנית למערכה אווירית בת כמה ימים, שנועדה לצאת לדרך בסוף השבוע של 10 באוקטובר. היעדים שנכללו בתוכנית היו תשתיות אזרחיות, ובהן תחנות כוח, מתקני גרעין ואתרים הקשורים למשטר האיראני.

אלא שהתוכנית לא יצאה לפועל, בעיקר בשל התנגדותו של טראמפ לחידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי, לקראת הבחירות לקונגרס האמריקני. ב-8 באוקטובר הצהיר הנשיא בפומבי כי ארה״ב לא תתקוף את איראן לפני 3 בנובמבר, והוסיף כי מתקיימים מגעים עם טהרן.

הדיווח החדש מצטרף לפרסום קודם של אתר Axios, שלפיו נתניהו שוחח עם טראמפ על האפשרות לחדש את התקיפות, על רקע חששות ישראליים מפני צעדים איראניים לשיקום תוכנית הגרעין. לפי אותו דיווח, בירושלים הביעו דאגה גם מהאפשרות שאיראן תחדש את פעילות ההעשרה באתר התת-קרקעי המכונה ״פיקאקס מאונטיין״.

למרות דחיית המבצע, האפשרות לחידוש התקיפות נותרה על הפרק. לפי ה״פייננשל טיימס״, נתניהו וטראמפ ממשיכים לאיים על המשטר האיראני, בעוד הצבאות נערכים לאפשרות של שינוי בהחלטה.