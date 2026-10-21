טבח במחנה האימונים בתימן: 73 הרוגים במתקפת טילים של החות'ים ( צילום: רשתות חברתיות )

מניין ההרוגים במתקפת הטילים הבליסטיים של החות'ים על מחנה אימונים של כוחות הביטחון בתימן עלה ל־73, יותר מ־200 בני אדם נפצעו ו־14 נוספים עדיין מוגדרים נעדרים.

המתקפה אירעה ביום שני, 19 באוקטובר, במחוז שבווה שבדרום המדינה, במהלך אימון של מגויסים חדשים לכוחות הביטחון. לפי הרשויות המקומיות, שלושה טילים בליסטיים פגעו במחנה אל עלאם, שבו הוכשרו מגויסים חדשים לשירותי הביטחון והמשטרה. על פי דיווח סוכנות הידיעות אי־פי, ההרוגים היו מגויסים צעירים בני 18 עד 20, שנערכו לאימון במסגרת הכשרתם. בעקבות הפגיעה הועברו פצועים רבים לקבלת טיפול רפואי, וחלקם פונו לבתי חולים במחוזות אחרים כשהם במצב קשה. העלייה במספר ההרוגים נמסרה ביום שלישי בידי מושל מחוז שבווה, עוואד בן אל־וזיר, לאחר הערכת מצב בנוגע לפצועים ולהשלכות המתקפה. הרשויות המקומיות ממשיכות לעקוב אחר מצבם של הנפגעים ולנסות לברר מה עלה בגורלם של 14 הנעדרים.

טבח במחנה האימונים בתימן: 73 הרוגים במתקפת טילים של החות'ים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17 טבח במחנה האימונים בתימן: 73 הרוגים במתקפת טילים של החות'ים ( צילום: רשתות חברתיות )

החות'ים, הנתמכים בידי איראן, קיבלו אחריות למתקפה. דוברם הצבאי יחיא סריע טען כי המחנה שהותקף מופעל בידי כוחות סעודיים. מנגד, הרשויות בתימן הציגו את המתקן כמחנה הכשרה של כוחות הביטחון המקומיים, וטענו כי המגויסים שהו בו לצורך אימונים ולא במסגרת פעילות מבצעית בחזית.

המתקפה מתרחשת על רקע החרפה מחודשת במלחמת האזרחים בתימן, לאחר תקופה שבה הפסקת האש שהושגה בשנת 2022 צמצמה במידה ניכרת את הלחימה. בחודשים האחרונים התחדשו העימותים בין החות'ים לבין כוחות הממשלה התימנית המוכרת בזירה הבינלאומית, הנתמכת בידי קואליציה בהובלת סעודיה.

טבח במחנה האימונים בתימן ( צילום: רשתות חברתיות )

המאבק מקבל משמעות אסטרטגית נוספת בשל מיקומה של תימן סמוך למצר באב אל־מנדב, נתיב שיט מרכזי המחבר בין ים סוף למפרץ עדן ומשמש מעבר חשוב לסחר הימי העולמי. במקביל ללחימה במחוזות נוספים, כוחות הממשלה פועלים להשיב שטחים שבשליטת החות'ים, בעוד העימותים מאיימים להעמיק את המשבר הביטחוני וההומניטרי במדינה.

על פי הדיווחים שפורסמו ב־20 באוקטובר, מדובר באחת המתקפות הקטלניות ביותר מאז התחדשות הלחימה בחודשים האחרונים. מספר ההרוגים עלה בתוך זמן קצר מהדיווחים הראשוניים, והיקף הנפגעים ממחיש את עוצמת הפגיעה במחנה הצבאי.