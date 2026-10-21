הבעל המפקיר: נמלט מהמשטרה בזמן שאשתו נפלה מהאופנוע

תיעוד חריג שהופץ ברשתות החברתיות מהודו מציג רגע מסוכן במהלך ניסיון של רוכב אופנוע להימלט מבדיקת משטרה: האיש ביצע פנייה חדה כדי לחמוק מהשוטרים, וכתוצאה מכך אשתו, שישבה מאחוריו, נפלה בעוצמה אל הכביש. אלא שגם לאחר שנפלה, הבעל לא עצר כדי לבדוק מה מצבה והמשיך בנסיעה.

על פי הדיווחים בתקשורת ההודית, האירוע התרחש בצומת טרישול בעיר רודראפור שבמדינת אוטראקהאנד, במהלך מבצע אכיפה של שוטרי התנועה. השוטרים בדקו כלי רכב, בין היתר כאלה שנעו ללא לוחיות רישוי ורוכבים שלא חבשו קסדות. כאשר השוטרים סימנו לרוכב לעצור, הוא ניסה לחמוק מהם, האיץ וביצע פנייה חדה. התמרון המסוכן גרם לאשתו, שישבה במושב האחורי של האופנוע, לאבד את שיווי המשקל וליפול על האספלט.

10 10 0:00 / 0:08

רגעים אחרי שהציג את שללו: דייג נטרף על ידי תנין בתקרית מחרידה אריה רוזן | 20.10.26

במקום לעצור ולהגיש לה עזרה, הרוכב המשיך להימלט מהמקום והותיר אותה על הכביש. שוטרי התנועה שהיו בזירה מיהרו לגשת אל האישה ולסייע לה.

לפי הדיווחים, האישה מסרה לשוטרים לאחר האירוע כי לא נפגעה. השוטרים שוחחו עמה והעניקו לה ייעוץ לפני שנשלחה לביתה.

התיעוד מהאירוע הופץ ברשתות החברתיות ועורר תגובות רבות, כאשר גולשים הביעו זעם על התנהלותו של הבעל, שבחר להמשיך במנוסה גם לאחר שאשתו נפלה מהאופנוע.