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הגיח בדממה

סייר סודי: חתול אותת לרחפן התצפית והכוח המיוחד חוסל 

הכוח הרוסי נע על גבי לעבר עמדה שבה פעל מפעיל רחפנים אוקראיני | עוד לפני שהחיילים הבחינו באיום המתקרב, החתול שבמקום הפגין דריכות יוצאת דופן (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד חריג מהמלחמה באוקראינה מציג חתול שהפגין דריכות רגע לפני שכוח רוסי התקרב לעמדה שבה פעל מפעיל רחפנים אוקראיני. התנהגותו של בעל החיים הפכה אותו לסייר בלתי צפוי בשדה הקרב, וזכתה לתשומת לב ברשתות החברתיות.

על פי דיווחים בתקשורת האוקראינית שפורסמו ב־20 באוקטובר 2026, מפעילי רחפנים הבחינו בחתול שנדרך לפתע ונמלט מהמקום. שניות לאחר מכן הופיע בתיעוד טרקטורון ועליו שני חיילים רוסים, שהתקרבו לעבר העמדה האוקראינית.

האירוע התרחש באזור פעילות של מפעיל רחפן תקיפה מסוג אף־וי־פי, הנשלט באמצעות סיב אופטי. רחפנים מסוג זה מעבירים את אותות השליטה והתמונה באמצעות כבל דק, ולכן הם עמידים יותר לשיבושי תקשורת וללוחמה אלקטרונית בהשוואה לרחפנים הנשלטים באמצעות קשר רדיו.

סייר סודי: חתול אותת לרחפן התצפית והכוח המיוחד חוסל
סייר סודי: חתול אותת לרחפן התצפית והכוח המיוחד חוסל (צילום: צבא אוקראינה)

בשנים האחרונות הפכו רחפני התקיפה לכלי מרכזי במלחמה בין לאוקראינה, ומשמשים לאיתור כוחות, למעקב אחר תנועות בשטח ולתקיפת מטרות. במציאות שבה כל תנועה עלולה לחשוף כוח צבאי לאיום, גם תגובה חריגה של בעל חיים עשויה למשוך את תשומת לבם של הלוחמים.

החתול לא הפעיל אמצעי תצפית ולא קיבל התרעה ממערכת צבאית. הוא פשוט הגיב לסביבה עוד לפני שהכוח המתקרב הופיע בבירור בתיעוד. כך הפך רגע קטן בחזית לתזכורת מפתיעה לכך שלפעמים, גם בשדה קרב רווי טכנולוגיה, מי שמבחין ראשון בסכנה הוא דווקא בעל חיים בעל ארבע רגליים.
רוסיהמלחמת רוסיה-אוקראינהחתולרחפניםצבא רוסיה

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