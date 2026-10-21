זעקות מגגות הבתים: ילדים ותינוקת חולצו במסוקים

גשמי זעף בהיקף חריג הציפו יישובים במזרח ספרד, כבישים נחסמו ותושבים נלכדו בבתיהם ובכלי רכב. יותר מ־600 מילימטרים של גשם נמדדו בתוך 36 שעות באחד האזורים שנפגעו, מאות בני אדם חולצו וכוחות צבא והצלה הוזעקו למוקדי השיטפונות.

סופת אדם הכתה בעוצמה בחוף המזרחי של ספרד והפכה יישובים במחוזות ולנסיה ואליקנטה לזירות של שיטפונות קשים. נהרות ונחלים עלו על גדותיהם, רחובות הפכו לזרמי מים סוחפים, מכוניות נסחפו ותושבים נלכדו בבתיהם, על גגות ובכלי רכב, בעוד צוותי החילוץ פעלו בתנאים מסוכנים.

ספרד טובעת: סופה הפכה שכונות לאסון, מסוקים חילצו ילדים מגגות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31 ספרד טובעת: סופה הפכה שכונות לאסון, מסוקים חילצו ילדים מגגות ( צילום: רשתות חברתיות )

לפי דיווח סוכנות הידיעות רויטרס מיום שני, באזור פגו שבמחוז אליקנטה נמדדו כ־632 מילימטרים של גשם בתוך 36 שעות, כמות השווה לכ־25 אינץ'. באזורים נוספים בדרום ולנסיה ובצפון אליקנטה נרשמו יותר מ־500 מילימטרים באותו פרק זמן. סייר סודי: חתול אותת לרחפן התצפית והכוח המיוחד חוסל דני שפיץ | 08:27 בשיא הסערה הורו הרשויות לתושבים בכ־145 יישובים להישאר בבתיהם, וההנחיות נגעו למאות אלפי בני אדם. בהמשך צומצמו ההגבלות, אך צוותי החירום המשיכו להתמודד עם הצפות ונזקים נרחבים. מסוקים הוזנקו לחילוץ תושבים שנלכדו במים, בהם ילדים, קשישים ומשפחות שהמתינו על גגות בתים וכלי רכב. גם כוחות המשמר האזרחי, הכבאים ויחידות החירום של הצבא הספרדי השתתפו בפעולות החילוץ.

ספרד טובעת: סופה הפכה שכונות לאסון, מסוקים חילצו ילדים מגגות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21 ספרד טובעת: סופה הפכה שכונות לאסון, מסוקים חילצו ילדים מגגות ( צילום: רשתות חברתיות )

באזור אוליבה, שנפגע קשות מהשיטפונות, חולצו בני אדם מבתים שהוצפו ומאתרי קמפינג שנפגעו מזרימת המים. באחד החילוצים הוטסו במסוק שמונה מבוגרים, ילד, תינוק וכלב. במקרה אחר חולצה אישה בת 93 מביתה המוצף באמצעות גלשן חתירה.

הנזק היה ניכר גם ביישובים נוספים. באלס פובלס נערמו מכוניות וטנדרים זה על גבי זה בעקבות זרימת המים, ובאזורים מסוימים נותרו רחובות מוצפים ובתים מלאים בבוץ. כבישים נחסמו, והגישה לחלק מהיישובים הייתה קשה עד כדי כך שגם כלי רכב צבאיים כבדים התקשו להגיע אליהם.

הסערה גבתה קורבנות בנפש. בדיווחים שפורסמו בימים האחרונים נמסר על כמה הרוגים בעקבות השיטפונות, ובהם נשים שנסחפו במים או נקלעו להצפות. נוסף על כך, ביום שני נהרג גבר בן 41 לאחר שסלע גדול הידרדר ופגע במכוניתו בכביש סמוך לרונדה שבדרום ספרד. שלושה בני אדם נוספים שהיו ברכב נפצעו.

סופת אדם מכה בספרד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:57 סופת אדם מכה בספרד ( צילום: רשתות חברתיות )

יותר מ־2,000 בני אדם פונו מבתיהם באזור ולנסיה ואליקנטה, ומאות חולצו בידי כוחות ההצלה. בתי ספר נסגרו, שירותי תחבורה נפגעו וכבישים רבים נחסמו. הרשויות הפעילו מוקדי סיוע ומקומות לינה זמניים עבור תושבים שלא יכלו לשוב לבתיהם.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, ביקר באוליבה והודיע כי הממשלה תקדם הכרה ביישובים שנפגעו כאזורים שנפגעו באסון המחייב סיוע אזרחי מיוחד. במקביל, הרשויות במחוז ולנסיה הודיעו על קידום חבילת סיוע ראשונית בסך 23.5 מיליון אירו לתושבים שנפגעו.