בעוד צרפת מתקשה להציג תגובה פוליטית תקיפה לנוכח גל האלימות וההרס ברחובותיה, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני בוחרת לפעול במהירות: בתוך 48 שעות מסוף שבוע של מהומות, ממשלתה אישרה שורה של צעדים דרמטיים שנועדו להחמיר את הענישה נגד הפורעים.

״להפגין זו זכות, להרוס את הערים שלנו – לא״, הצהירה מלוני, והבהירה כי מבחינת ממשלתה, האלימות אינה יכולה להסתתר מאחורי חופש המחאה.

החוקים החדשים כוללים:

• עונש של עד חמש שנות מאסר (!) וקנס של עד 20 אלף אירו למי שרק משתתף באלימות במסגרת הפגנה שבה מעורבים לפחות חמישה בני אדם - ללא הוכחת נזק

• החמרת העונשים במקרים של הסתרת פנים או גרימת פציעות

• חובת פיצוי לנפגעים מצד מי שגורם נזק לרכוש

• אחריות הורים לפיצויים כאשר הפורע הוא קטין, כולל אפשרות להעמיד נכסים משפחתיים לצורך תשלום הנזקים

• הרחבת השימוש במעצר מנהלי מונע כך שיחול גם על קטינים

• הצבת 500 חיילים נוספים במילאנו עד 31 בדצמבר

הצעדים מגיעים לאחר סוף שבוע קשה במיוחד באיטליה, שבו נפצעו כמעט 200 שוטרים במהלך אירועי האלימות. במילאנו בלבד נאמד הנזק בכמיליון אירו.

מלוני לא הותירה מקום לספק באשר לעמדתה: ״להרוס ולגנוב – זו לא הפגנה, זו פשיעה״.

ומה בצרפת? בזמן שרומא מקדמת ענישה מחמירה ומגבירה את הנוכחות הצבאית ברחובות, צרפת ממשיכה להתמודד עם אירועי אלימות והרס, ובין היתר דווח על הצתת בניין העירייה בלימוז. מול התמונות הקשות, התגובה הפוליטית בפריז עדיין אינה מציגה את אותה נחישות שמפגינה ממשלת מלוני.

הפער בין שתי המדינות בולט: באיטליה, הממשלה מבקשת להרתיע את הפורעים באמצעות עונשי מאסר, קנסות ואחריות כספית; בצרפת, השאלה שנותרת פתוחה היא מתי תגיע תגובה פוליטית תקיפה שתבהיר כי גם שם, לאלימות ולהרס יהיו השלכות ממשיות.