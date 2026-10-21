לה פן ( צילום: שאטרסטוק )

סקר חדש ודרמטי שנערך בצרפת מעניק למנהיגת מפלגת "הימין הלאומי" מרין לה פן יתרון חסר תקדים לקראת מרוץ הנשיאות ב-2027. על פי הממצאים, לה פן לא רק מובילה בפער ניכר בסיבוב הראשון, אלא גם גוברת בסיבוב השני על כל יריב אפשרי מכל קצוות הקשת הפוליטית.

הסקר, שנערך על ידי מכון איפופ-פידושיאל עבור כלי תקשורת מרכזיים במדינה, מעניק ללה פן בין 34% ל-38% מקולות הבוחרים בסיבוב הראשון. נתונים אלו משקפים עלייה של עד שתי נקודות אחוז בהשוואה למדידות שנעשו שבוע קודם לכן, לפני הפרעות שהוביל השמאל הקיצוני. בעוד שרוב יריביה נותרו ללא שינוי או נחלשו, היא הצליחה לפתוח פער של 18% עד 22% מהמועמד המדורג שני.

לה-פן וברדלה ברחובות צרפת יממה אחרי הפסיקה ( צילום: מרין לה-פן )

החידוש המשמעותי ביותר במדידה הנוכחית מתמצה בסיבוב השני. במשך שנים, מנגנון "החזית הרפובליקנית" – הסכם בלתי רשמי שבו בוחרים מכל הזרמים התאחדו בסיבוב השני סביב כל מועמד שניצב מול מפלגתה של לה פן – בלם את הגעתה לארמון האליזה. כעת נראה כי המנגנון הזה סובל משחיקה עמוקה.

על פי הסקר, לה פן מנצחת בכל חמשת התרחישים שנבדקו לסיבוב המכריע. את הפער הגדול ביותר היא רושמת מול מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון, עם 68% מול 32%. היא מנצחת גם את הנשיא לשעבר פרנסואה הולנד בפער של 18%, ואת מועמד השמאל רפאל גלוקסמן בפער של 14%.

אפילו דמויות מרכזיות במחנה המרכז אינן מצליחות להדביק את הפער: ראש הממשלה לשעבר גבריאל אטאל מפסיד ללה פן ב-16%, ואילו אדואר פיליפ, שנחשב עד כה לחלופה החזקה ביותר מטעם המרכז, גורף 44% בלבד מול 56% ללה פן.

במקביל להתחזקות הימין, המחנה המרכזי המזוהה עם הנשיא עמנואל מקרון ממשיך לשקוע. לאחר כמעט עשור של שליטה בפוליטיקה הצרפתית, המרכז סובל מפיצול פנימי בין נציגיו הבולטים ומקושי לגבש מועמד מוביל שיחליף את מקרון, שאינו יכול להתמודד לכהונה שלישית.

הפיצול משתקף היטב במספרים, כאשר פיליפ צונח ל-12% בלבד בסיבוב הראשון במקרה שאטאל מתמודד מולו. השחיקה במודל המרכזי והיעדר אלטרנטיבה מאוחדת מותירים את הציבור הצרפתי מקוטב מאי פעם.

יצוין כי בחודש שעבר חשף עיתון התחקירים Mediapart התכתבויות אנטישמיות לכאורה של ז'ורדן ברדלה, מחליפה העתידי ואיש טיפוחיה של לה פן. החקירה, שארכה מספר חודשים וסקרה מאות שיחות, טענה כי ברדלה התבטא באופן אנטישמי בשיחות כתובות משנת 2013. ברדלה דחה בתוקף את המיוחס לו והגדיר את הדברים כזיופים גסים.

ברדלה מועמד לראשות הממשלה בממשלתה של לה פן, ובשלב זה נראה כי לא היה לתחקיר כל השפעה על כוונות הבוחרים.