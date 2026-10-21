במקום להמתין לאוטובוס בית-הספר או להיתקע בפקקים שיוצרים ההורים, תלמידים בעיירה קאלו שבגרמניה חוזרים כעת הביתה בתוך כ-30 שניות בלבד. הרעיון המקורי יצא לפועל באמצעות מערכת מגלשות ענק שהותקנה בלב היער השחור.

המגלשות מחברות בין שכונת ווימברג הגבוהה, שבה ממוקמים בתי הספר, לבין מרכז העיר שנמצא במורד המדרון. המסלול החדש מחליף נסיעה מפותלת ולא נוחה של כ-15 דקות בכבישי האזור.

המתקן כולל שתי מגלשות צינור ממתכת אל-חלד בפארק העירוני, הראשונה באורך 43 מטרים והשנייה באורך 17 מטרים. בתנאים אופטימליים, מהירות הגלישה בהן יכולה להגיע עד ל-35 קילומטרים בשעה.

הפרויקט הוקם בעלות של כ-1.5 מיליון אירו, ברובם ממימון פדרלי, כחלק מחידוש נרחב של הפארק. אדריכל המיזם, פטריק הומפרט, הסביר כי המטרה הייתה להפחית את עומסי התנועה ולספק לתלמידים דרך מהנה לחזור הביתה.

מאז הפתיחה הרשמית בספטמבר 2026, המקום הפך לאטרקציה מרכזית הפתוחה לכולם. ראש העיר, פלוריאן קלינג, שיבח את המיזם, לצד תושבים, תיירים ובני כל הגילאים שכבר גולשים בו מדי יום.

בשל חששות ראשוניים שהביעו חלק מהמורים, הדגישו בעירייה ובצוות התכנון כי המתקנים עברו אישורי בטיחות מחמירים ועומדים בתקנים הדרושים. גורמי החינוך בירכו על הפתרון היצירתי, שזכה במהירות גם להד תקשורתי בינלאומי.