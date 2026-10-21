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מחאת אירופה

"כאן זה לא פריז": מניף גדל פלסטין הושפל קשות במחאה המונית 

תיעוד מהפגנה באלבניה מציג אדם המניף את דגל פלסטין, עד שאדם אחר ניגש אליו ותולש אותו מידיו (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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"כאן זה לא פריז": מניף גדל פלסטין הושפל קשות במחאה המונית
"כאן זה לא פריז": מניף גדל פלסטין הושפל קשות במחאה המונית (צילום: רשתות חברתיות)

תיעוד מהפגנה באלבניה מעורר תגובות ברשתות החברתיות, לאחר שאדם שהניף את דגל פלסטין במהלך המחאה ראה כיצד אדם אחר תולש אותו מידיו. ומסלק אותו מן המקום בבושת פנים.

בסרטון שהופץ ברשת נראה האיש מניף את הדגל, עד שאדם ניגש אליו ותולש אותו מידיו. התיעוד זכה לתגובות מצד גולשים אלבנים, שוב ושוב כתבו הגולשים: "כאן זה לא פריז".

ההשוואה לבירת צרפת נוגעת למחלוקת סביב הנפת דגלי פלסטין בהפגנות באירופה. פריז הפכה בשנים האחרונות לזירה בולטת של הפגנות פרו פלסטיניות, שבהן הונפו דגלים פלסטיניים לצד קריאות פוליטיות. הביטוי שהופיע בתגובות מבטא את עמדתם של אותם גולשים, שלפיה הם אינם רוצים לראות בארצם את אותם מראות.

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ההפגנות באלבניה החריפו בימים האחרונים, ובבירה טירנה פרצו עימותים בין מפגינים לכוחות המשטרה. המחאה, שהחלה סביב התנגדות לפרויקט תיירות יוקרתי בחוף המדינה ועל רקע טענות לשחיתות, התרחבה וכללה גם דרישות לשיפור תנאי הלימוד באוניברסיטאות, סיוע כלכלי לסטודנטים ומאבק בשחיתות השלטונית.

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במהלך העימותים השליכו מפגינים אבנים ואמצעים חדים לעבר השוטרים, והמשטרה השתמשה בגז מדמיע ובזרנוקי מים לפיזור ההתקהלויות. המחאה התפשטה גם לערים נוספות במדינה, וראש הממשלה אדי ראמה דחה את הקריאות להתפטר.
פריזדגל פלסטיןפלסטיןאלבניה
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