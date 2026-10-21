"כאן זה לא פריז": מניף גדל פלסטין הושפל קשות במחאה המונית ( צילום: רשתות חברתיות )

"כאן זה לא פריז": מניף גדל פלסטין הושפל קשות במחאה המונית - צילום: רשתות חברתיות

תיעוד מהפגנה באלבניה מעורר תגובות ברשתות החברתיות, לאחר שאדם שהניף את דגל פלסטין במהלך המחאה ראה כיצד אדם אחר תולש אותו מידיו. ומסלק אותו מן המקום בבושת פנים.

בסרטון שהופץ ברשת נראה האיש מניף את הדגל, עד שאדם ניגש אליו ותולש אותו מידיו. התיעוד זכה לתגובות מצד גולשים אלבנים, שוב ושוב כתבו הגולשים: "כאן זה לא פריז".

ההשוואה לבירת צרפת נוגעת למחלוקת סביב הנפת דגלי פלסטין בהפגנות באירופה. פריז הפכה בשנים האחרונות לזירה בולטת של הפגנות פרו פלסטיניות, שבהן הונפו דגלים פלסטיניים לצד קריאות פוליטיות. הביטוי שהופיע בתגובות מבטא את עמדתם של אותם גולשים, שלפיה הם אינם רוצים לראות בארצם את אותם מראות.