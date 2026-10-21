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שישה ימים לבחירות

פסגה לילית מכריעה: ליברמן ואיזנקוט מתואמים מתמיד וסגרו דיל דיסקרטי | אלו הסיכומים שהושגו

יו"ר ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן, סיכמו על המשך שיתוף הפעולה - למען מטרת העל - סילוק ראש הממשלה נתניהו מהשלטון • המשימה המרכזית שהציבו השניים: הגדלת שיעור ההצבעה והימנעות מהצבעה למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה | הפיוס שהגיע ברגע האחרון (פוליטי מדיני)

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יוני גבאי
כיכר השבת |
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ליברמן ואיזנקוט (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

רק לפני ימים ספורים פרסם אביגדור ליברמן פוסט חריף נגד גדי איזנקוט. האשמות על ניסיון "לשתות קולות" מתוך הגוש, חששות מ"גנץ 2" ואזהרות מפני חבירה אפשרית ל – ריחפו באוויר. אמש (שלישי) הכל השתנה.

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ו נפגשו ודנו בהיערכות לבחירות הקרובות, שיתקיימו בעוד שישה ימים בלבד – ב-27 באוקטובר. בהודעה משותפת מטעם שתי המפלגות נמסר כי השניים סיכמו להמשיך בשיתוף הפעולה, במטרה אחת ברורה: לנצח ולהחליף את הממשלה.

המשימה המרכזית שהגדירו השניים היא הגדלת שיעור ההצבעה. הם הדגישו בפני הבוחרים את החשיבות הקריטית של הצבעה לאחת מארבע מפלגות "גוש המשרתים" – והימנעות מוחלטת מהצבעה למפלגות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה.

למה הפגישה הזו חשובה כל כך?

גוש השינוי (או "גוש המשרתים", כפי שהוא מכונה בקמפיין) מורכב מארבע מפלגות מרכזיות שחותמות על הסכמי עודפים ביניהן: ישר! של איזנקוט, ישראל ביתנו של ליברמן, מפלגת ביחד של והדמוקרטים של יאיר גולן. הסקרים האחרונים מראים תמונה צמודה מאוד, שבה כל מנדט יכול להכריע בין המשך הממשלה הנוכחית לבין חילופי שלטון.

המתח בין ליברמן לאיזנקוט לא היה מקרי. ליברמן חשש שאיזנקוט, שמוביל בסקרים כמפלגה הגדולה בגוש, עלול לפנות לכיוון של ממשלת אחדות עם הליכוד. איזנקוט, מצדו, נלחם על מעמד של "המפלגה הגדולה" שתוכל להוביל את הגוש. הפגישה אמש נועדה לכבות את האש הזו בדיוק ברגע הקריטי ביותר – כשהבוחרים כבר מחליטים.

ליברמן הבהיר בריאיון ב'כיכר השבת' כי לא ייתן את ידו להקמת קואליציה הנשענת על חברי הכנסת הערבים. במישור המעשי, הזהיר יו"ר 'ישראל ביתנו' כי ממשלת מיעוט היא מתכון בטוח לזינוק דרמטי של המפלגות החרדיות וגוש נתניהו בבחירות הבאות. "ממשלת מיעוט זו ממשלה מאוד לא יציבה", אמר. "אחרי ממשלת מעבר כזאת אתה חוזר לבחירות, ואז גולדקנופף, דרעי וביבי יחד יגיעו כבר ל-70 מנדטים".

אביגדור ליברמן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

בנט, שותפו לשעבר של איזנקוט, חשף בריאיון ב'כיכר השבת' את תוכניותיו לרפורמה דרמטית בעולם התורה. הוא הצהיר כי יפעל לעצירה מוחלטת של שיבר התקציבים לעולם התורה ולחינוך החרדי שלא ילמד 100% ליבה, ותקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי.

מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו יישר קו עם הדרישה החרדית והביע תקווה כי יוסדר בקדנציה הבאה עוד לפני הקמת הממשלה. בריאיון ברדיו 'קול ברמה', מסר נתניהו על הדרישה החרדית לחוקק את חוק הגיוס לפני השבעת הממשלה כי "הלוואי שנוכל לעשות את זה". הוא גם יצא בתקיפות נגד אכיפה ומעצרים של תלמידי ישיבות: "זה לא מקובל. צריך לשמר את עולם התורה כי הוא שימר אותנו".

שר האוצר פנה בקריאה חריפה לעופר וינטר ולמפלגות הימין הקטנות לפרוש מהמירוץ לכנסת. "כששומעים את הברכות של כל מנהגי מפלגות השמאל להחלטת הפרישה של גנץ, מבין שהוא פרש כדי לגלות אחריות לגוש השמאל ולהעלות אותו לשלטון", מסר סמוטריץ'. "השמאל עכשיו מאורגן עם אפס זריקת קולות. למרבה הצער דווקא בימין המצב עכשיו הפוך לחלוטין".

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ההודעה המשותפת של איזנקוט וליברמן אינה רק הצהרת כוונות דיפלומטית. היא קריאה ישירה לציבור: הצביעו לאחת מארבע המפלגות של הגוש, אל תתפתו לרשימות קטנות שלא יעברו את האחוז, כל קול חשוב – שיעור ההצבעה יכול להכריע.

במערכת בחירות שבה הפערים בין הגושים נמדדים במנדטים בודדים, ואחוזי ההצבעה ההיסטוריים משתנים בין מגזרים, הקריאה הזו אינה טריוויאלית. היא משקפת הבנה עמוקה של שני הפוליטיקאים הוותיקים: הניצחון לא יגיע רק מהצבעה למי "הכי טוב", אלא מהצבעה חכמה ואסטרטגית.

שישה ימים נותרו. הסקרים ימשיכו להתפרסם, והמתחים בתוך הגוש עלולים להתפרץ שוב. אבל אמש, לפחות ללילה אחד, איזנקוט וליברמן בחרו באחדות על פני קרע.
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