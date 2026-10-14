איזנקוט תוקף את נתניהו: "רצף השקרים שלו - מכמיר לב"

בימים אחרים: רה"מ נתניהו, שר הביטחון ליברמן והרמטכ"ל איזנקוט ( צילום: קובי גדעון לע"מ )

שבועיים בלבד לפני הבחירות, יו"ר מפלגת 'ישר!' והרמטכ"ל לשעבר, רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, שיגר היום (רביעי) התקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בראיון נרחב לתוכניתם של ינון מגל ובן כספית ברדיו 103FM, התייחס איזנקוט לראיון שנתן נתניהו אמש (שלישי) בערוץ 14 ואמר: "מכמיר לב. הכרתי אותו במצב אחר לגמרי. לשמוע את רצף השקרים שלו - אני שואל את עצמי אם הוא מאמין בזה".

איזנקוט דחה בתוקף את טענות נתניהו כאילו תמך באיראן גרעינית או התנגד לכיבוש עזה. "הוא ידע עד כמה דחפתי אותו לתמרן ברצועה", הבהיר. "יש גבול לחוצפה". על רקע הסקר האחרון של חדשות 12 שפורסם אמש, המציב את 'ישר!' במקום הראשון עם 23 מנדטים לעומת 20 מנדטים לליכוד, הציג איזנקוט אופטימיות שיא. עם זאת, הוא הזהיר: "אנחנו במצב של תיקו צמוד. נכריע את המערכה הזאת רק אם הציבור שלנו יקום ויצא להצביע". "חוק גיוס לכולם - בלי 'פוילע שטיק'" נתניהו מגיב לתביעה שהגיש נגדו ראש השב"כ לשעבר רונן בר: "תגיד אתה רציני?" יוני גבאי | 15:29 איזנקוט פירט את סדר העדיפויות החוקתי שלו לשבועיים הראשונים לאחר הבחירות: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, העברת חוק גיוס חובה לכלל האזרחים, ביטול החוק החדש לבחירת שופטים, והגבלת כהונת ראש ממשלה ל-8 שנים. לגבי אפשרות חבירה לחרדים, הבהיר איזנקוט: "נציג בכיר בא אליי. אמרתי לו שאני אהיה הקשוח ביותר בנושא הגיוס, גם אם מה שיעמוד מול הקמת הממשלה זה הפוילע שטיק שלכם". יצוין כי העיתונאי עמית סגל העריך שמדובר בח"כ משה גפני, אולם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר דחה היום את תוכן הדברים שיוחסו לפגישה.

יעקב אשר

בנושא הביטחוני הציע איזנקוט להציב אולטימטום תחום בזמן לחמאס להתפרק מנשקו, ואם לא - להביא לכיבוש מלא של הרצועה והשמדת הכוח הצבאי. כמו כן הדף את קמפיין הליכוד 'או ימין או פלסטין' ואמר: "זאת חוצפה. מעולם לא תמכתי בשתי מדינות. אני תכננתי את אסטרטגיית הדאחיה ונלחמתי בטרור כל חיי, ואחרי שהשתחררתי הפכתי פתאום ל'שמאלן'".

העימות בין איזנקוט לנתניהו מגיע על רקע מערכת בחירות סוערת, כאשר שני הצדדים מתמקדים בנושאי ביטחון, גיוס חרדים ואחריות למחדל שבעה באוקטובר. בימים האחרונים התעצמה המתיחות גם בעקבות תביעת לשון הרע שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה.