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תקיפה אמריקאית?

סיירים אזרחיים או דייגים תמימים? איראנים נפגעו מפגיעת כטב"ם

שלושה דייגים נפצעו בתקרית ימית בדרום איראן, ובטהרן מפנים אצבע מאשימה לעבר וושינגטון (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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שלושה דייגים איראנים נפצעו הבוקר (רביעי) בתקרית ימית סמוך לעיר סיריק שבמחוז הורמוזגאן בדרום , לאחר שסירת דיג נפגעה באירוע שבו היה מעורב כלי טיס בלתי מאויש. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, בהסתמך על מקורות מקומיים.

לפי הדיווח, גורמים מקומיים טענו כי מדובר בתקיפה של כלי טיס אמריקני, אולם נסיבות האירוע וזהות האחראים לו טרם אומתו רשמית. שלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי, ולפי הדיווחים הראשוניים לא נמסר על הרוגים בתקרית.

התקרית מתרחשת על רקע החרפת המתיחות במצר הורמוז, אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, שדרכו עברו לפני המלחמה כחמישית מהסחר העולמי בנפט ובגז טבעי נוזלי.

חריג במפרץ: שלושה דייגים איראנים נפגעו מפגיעת כטב"ם
חריג במפרץ: שלושה דייגים איראנים נפגעו מפגיעת כטב"ם (צילום: רשתות ערביות)

במקביל, דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי איראן החלה להפעיל משקיפים אזרחיים בסירות קטנות באזור המפרץ, במטרה לסייע למשמרות המהפכה באיתור כלי שיט ובמעקב אחר תנועת כלי שיט צבאיים ומסחריים.

על פי הדיווח, גורם צבאי אמריקני מסר כי משמרות המהפכה משתמשים במשקיפים בלתי חמושים לאחר שיכולות המכ"ם האיראניות נפגעו בתקיפות האמריקניות. המשקיפים אמורים לזהות מטרות אפשריות ולהעביר מידע לכוחות האיראניים.

רויטרס דיווחה עוד כי בימים האחרונים נרשמה עלייה בתקיפות נגד כלי שיט באזור, וכי איראן מרחיבה את פעילותה גם למפרץ עומאן ולאזורים נוספים סמוך לחופי מדינות המפרץ.
ארה"באיראןמשמרות המהפכהכטב"םמצר הורמוז
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