איראן מגבירה את הלחץ על נתיבי השיט במפרץ הפרסי, ומאיימת להרחיב את התקיפות נגד ספינות מסחריות גם מעבר למצר הורמוז.

לפי דיווח שפורסם הבוקר (רביעי) ברויטרס, שני גורמים בכירים במשטר האיראני חשפו כי טהרן אימצה אסטרטגיה חדשה שנועדה להעלות את מחירי הנפט ולפגוע במאמציו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להציג ירידה במחירי האנרגיה לקראת בחירות האמצע בנובמבר.

לדברי הגורמים, השינוי בשיטות הפעולה החל לפני כעשרה ימים, והוא כולל התאמות בסוג התקיפות ובקצב ביצוען. ההחלטה, כך נטען, התקבלה בדרגים הבכירים ביותר של ההנהגה האיראנית ותואמה בין הגורמים השונים במערכת השלטון.

אחד הגורמים האיראניים הסביר כי מטרת המהלך היא לסכל את מאמצי ארה"ב ובעלות בריתה להוריד את מחירי הנפט בעולם. גורם נוסף הצהיר כי טהרן לא תאפשר לטראמפ להביא לירידת מחירים לפני הבחירות, והשווה את העימות למשחק שחמט שבו איראן מתכוונת לשבש שוב ושוב את המהלכים האמריקניים.

התקיפות מתרחבות מעבר למצר הורמוז

על פי הדיווח, איראן מתכוונת להרחיב את פעילותה הימית גם למפרץ עומאן ולאזורים נוספים הרחק ממצר הורמוז. ניתוח של דיווחי אירועים ימיים מצביע על כך שכלי שיט כבר הותקפו באזורים שמחוץ למצר, ובהם מים מול חופי קטאר ואיחוד האמירויות.

במהלך 48 השעות שקדמו לפרסום דווח על לפחות חמישה אירועים שבהם היו מעורבים מכליות וספינות מסחריות באזור הורמוז, לרבות תקיפות באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים. נתונים של גורמי אבטחה ימית ושל הארגון הימי הבינלאומי מצביעים על עלייה בקצב התקיפות, לרמה מהגבוהות ביותר מאז תחילת המלחמה.

אחד ממקורות האבטחה הימית אמר לרויטרס כי העלייה בקצב התקיפות נראית מכוונת. גורם איראני אף הזהיר כי ספינות שיפרו את ההגבלות שהטילה טהרן לא יהיו בטוחות גם מחוץ למצר הורמוז.

שני הגורמים האיראניים הוסיפו כי המשטר מתקדם לעבר מצב שבו שום כלי שיט שיפר את ההגבלות שהטילה לא יוכל לעבור במצר. אחד מהם אמר כי סגירה מוחלטת צפויה בקרוב.