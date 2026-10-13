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טראמפ יוצא ב-200 קמ"ש נגד הסנאטורית האנטישמית - ודורש תשובות ומיד

הנשיא האמריקני העלה בפוסט ארוך שאלות קשות על הונה של חברת הקונגרס הדמוקרטית, לאחר שדיווח על נכסים בשווי של עד 30 מיליון דולר תוקן לפחות מ־100 אלף דולר | ברקע: פרשת ההונאות במינסוטה והחיפוש הפדרלי בביתה (חדשות)

כה
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מימין ממהלך הפשיטה, משמאל אילהאן עומאר (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ארצות הברית חידש את המתקפה נגד חברת הקונגרס אילהאן עומר ממינסוטה, והעלה שאלות בנוגע להונה, לעסקי בעלה ולקשרים אפשריים לפרשת ההונאות הגדולה שנחשפה במדינה.

בפוסט שפרסם תהה טראמפ כיצד הצהרת ההון של עומר, שבה דווח על שווי של עד 30 מיליון דולר לחברות הקשורות לבעלה, השתנתה בהמשך לדיווח על נכסים בשווי נמוך מ־100 אלף דולר. הוא דרש הסברים על מקור הכספים ועל הנכסים שבבעלות בני הזוג.

החברות שבמרכז המחלוקת הן Rose Lake Capital, חברת השקעות, ו־eStCru, עסק בתחום היין, שבהן מחזיק בעלה של עומר, טים מיינט. עומר הסבירה כי הדיווח הראשוני כלל טעות חשבונאית בהערכת שווי החברות והתחייבויותיהן, והגישה הצהרה מתוקנת באפריל 2026.

טראמפ קישר את השאלות לפרשת Feeding Our Future, שבמסגרתה נחשפה הונאה רחבת היקף בכספים פדרליים שנועדו למימון ארוחות לילדים במינסוטה. עם זאת, לא הוצגו ראיות פומביות לכך שכספי ההונאה הגיעו לעומר או לבעלה.

החיפוש הפדרלי בביתה

המחלוקת מתרחשת על רקע אירוע נוסף: ב־12 באוקטובר 2026 ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה של עומר באזור וושינגטון הבירה, במסגרת חקירה פלילית. לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, החקירה קשורה למסמכי ההגירה שלה ושל בני משפחתה. הרשויות טרם פרסמו את מלוא פרטי החשדות או את ממצאי החיפוש.

החיפוש והוויכוח על הצהרת ההון הם שני עניינים נפרדים, ולא הוכח כי הם חלק מאותה חקירה. טראמפ דורש תשובות בנוגע למקורות הונה של עומר, וטוען להונאת ענק שביצעה הסנאטורית

כעת נותר לברר מה יעלו הבדיקות בנוגע להצהרת ההון ומה יפרסמו הרשויות על החקירה שבמסגרתה נערך החיפוש בביתה.
דונלד טראמפהונאהמינסוטהאילהאן עומאר

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