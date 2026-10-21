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ימים לפני הבחירות

מחטף לפני הקלפי: הצעד של בן גביר מטלטל את המשטרה

השר לביטחון לאומי זימן למחר דיון חריג עם סגל הפיקוד הבכיר על היערכות לבחירות • בכירים במערכת מבקרים: 'נמנע משבועות מדיונים מקצועיים כדי להתמקד בקמפיין' | החשש משימוש פוליטי (פוליטי מדיני)

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יוני גבאי ודניאל הרץ
כיכר השבת |
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השר איתמר בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ימים ספורים בלבד לפני פתיחת הקלפיות, החלטה אחת של השר לביטחון לאומי מציתה סערה בצמרת המשטרה ומערכת אכיפת החוק. לפי דיווח באתר 'הארץ', השר זימן למחר (חמישי) דיון חריג בלשכתו עם סגל הפיקוד הבכיר, שעוסק בהיערכות הארגון לבחירות.

הזימון המפתיע מעורר תרעומת וביקורת חריפה בקרב בכירים במערכת. לדברי מקורות ששוחחו עם 'הארץ', בן גביר נמנע כמעט לחלוטין בשבועות האחרונים מהשתתפות בדיונים מקצועיים כדי להתמקד בקמפיין הבחירות של מפלגתו. כעת, כשהוא מתמודד בעצמו, במערכת מביעים ספקות קשים לגבי מקצועיות הכינוס ומזהירים משימוש בדיון לצורכים פוליטיים.

לפגישה הבלעדית בלשכת השר הוזמנו, בין היתר, ראשי אגף המבצעים ואגף החקירות, לצד ראש מנהלת הבחירות המשטרתית. זאת, שבוע בלבד לאחר שמפכ"ל המשטרה, דני לוי, כבר כינס דיון היערכות נרחב עם נציגי ועדת הבחירות המרכזית, צה"ל והשב"כ.

בסיום אותו דיון, הבהיר המפכ"ל נחרצות כי "המשטרה היא א־פוליטית" ואף איים בהדחת שוטרים שיביעו עמדה פוליטית. דבריו של לוי באו על רקע הרגישות הרבה שמאפיינת את תקופת הבחירות, ובמיוחד בשנה זו כאשר השר לביטחון לאומי עצמו מתמודד בראש מפלגתו.

מלשכת בן גביר נמסר בתגובה: "אין שום חריג, זו חובה של השר לקיים דיון כזה. זה תמיד נעשה, ואם לא תהיה היערכות – הראשון שתאשימו זה את השר".

הדיון המתוכנן למחר צפוי להתמקד בהיערכות המשטרה ליום הבחירות עצמו, לרבות פריסת כוחות, אבטחת קלפיות ומניעת אירועים חריגים. עם זאת, הביקורת בקרב בכירים במערכת מתמקדת בעיתוי ובנסיבות הזימון, כאשר השר נתפס כמי שהתרחק מהטיפול השוטף בנושאים מקצועיים בשבועות האחרונים.
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