התפתחות נרשמה במהלך היום (שלישי) בחקירת החשד להתעללות ופגיעה בחסרי ישע במעון פעוטות פרטי הפועל בעיר אריאל שבשומרון. חוקרי תחנת אריאל במרחב שומרון של מחוז ש"י עצרו שתי חשודות נוספות במעורבות בפרשה הקשה, כאשר בין העצורות גם מנהלת המעון עצמה ועובדת נוספת.

המעצרים הללו מגיעים בהמשך להתפתחות מהבוקר, אז נעצרה עובדת ראשונה במעון בחשד לביצוע עבירות התעללות קשות בפעוטות שהיו תחת השגחתה.

החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה בתחנת המשטרה באריאל, אשר עוררה חשד כבד לביצוע עבירות אלימות ופגיעה בפעוטות אשראי אינם יכולים להגן על עצמם. במסגרת פעולות החקירה המהירות והנמרצות שניהלו בלשי וחוקרי התחנה, נאספו ממצאים וראיות שונות, ובראשם חומרים מתוך מצלמות האבטחה שפועלות במעון. תיעודים אלו נבחנים בקפידה על ידי חוקרי המשטרה לצורך בירור נסיבות האירועים, מיצוי הדין וביסוס החשדות כנגד כלל המעורבות.

נוכח הממצאים הראשוניים והחשש הממשי והמיידי לשלומם וביטחונם של הפעוטות, פעלה המשטרה בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך. בהתאם לסמכויות המוקנות ב'חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות', הוחלט על צעד דרסטי ומתבקש של הוצאת צו סגירה מנהלי למעון הפרטי למשך 60 ימים.

החשודה הראשונה שנעצרה בפרשה הובאה כבר במהלך היום לדיון בעניינה בבית משפט השלום בפתח תקווה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרה עד לתאריך 22.10.26. בהמשך הדרך צפויה המשטרה להביא גם את שתי החשודות הנוספות – מנהלת המעון והעובדת השנייה – לדיון בבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרן לצורך המשך פעולות החקירה.

מוקדם יותר היום מסרה המשטרה על המעצר בפרשייה: "שוטרי תחנת אריאל שבמרחב שומרון, עצרו הלילה לחקירה חשודה העובדת בפעוטון פרטי בעיר, זאת לאחר שלאחרונה התקבל דיווח על חשד כלפיה בשל התנהלותה.

"במסגרת חקירה שנפתחה לאחרונה כאמור, אספו חוקרי המשטרה את מצלמות האבטחה המותקנות בפעוטון בכפוף לצו בימ״ש לטובת מיצוי פעולות החקירה. לאחר שנמצאו ראיות ראשוניות ממשיות לחשד, נעצרה כאמור הלילה העובדת והועברה לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלאה. בהמשך היום היא תובא בפני בימ״ש לדיון בעניינה וחקירת המקרה עודנה נמשכת".

בסרטון מיוחד שהוציאה דוברות המשטרה, התייחס לפרשה רפ"ק אריק משיח, קצין אח"מ בתחנת אריאל, והבהיר את נחישות המשטרה בטיפול באירוע הקשה. רפ"ק משיח ציין כי בעקבות התלונה שנפתחה בתחנה נאספו ראיות המעידות על ביצוע העבירות, וכי המשטרה פועלת בתיאום עם משרד החינוך תוך מימוש חוק הפיקוח. בדבריו הדגיש רפ"ק משיח כי משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל חיווי או חשד לאלימות מכל סוג שהוא כלפי חסרי ישע, ובפרט כלפי פעוטות רכים, ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה כדי למצות את הדין עם המעורבים, לצד גילוי רגישות מירבית ומתן סיוע להורי הילדים במעון.