- צילום: עוצמה יהודית 10 10 0:00 / 0:37 ( צילום: עוצמה יהודית )

משרד החוץ הצרפתי יצא במתקפה פומבית חריגה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לאחר שהשר פרסם סרטון בחירות שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, ובו מוצג פלסטיני מרצועת עזה שמועבר בקסם לפריז.

בחשבון הרשמי French Response ברשת X, המופעל בידי משרד החוץ הצרפתי ומשמש בין היתר למאבק בהפצת מידע כוזב, פרסמו הצרפתים את הסרטון לצד עקיצה אישית נגד בן גביר: "תארו לעצמכם שיש לכם מנורת קסמים, ואתם מבזבזים את המשאלה שלכם על בן גביר. אפילו קסמים לא יכולים לבטל את איסור הכניסה שלו לצרפת". בן גביר לא נותר חייב והשיב בצרפתית, תוך שהוא קושר בין עמדותיה של צרפת בסוגיה הפלסטינית לבין המהומות המתרחשות במדינה: "אני בטוח שאתם מרוצים מאוד ממה שקורה ברחובות צרפת. קיבלתם את מה שרציתם: מדינה פלסטינית!".

- צילום: עוצמה יהודית 10 10 0:00 / 0:23 ( צילום: עוצמה יהודית )

העימות ברשת מגיע על רקע החלטתה של צרפת לאסור על בן גביר להיכנס לשטחה והמהומות בצרפת.

בחודש מאי הודיע שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, על האיסור, בעקבות זעם בפריז על היחס לפעילי טרור שנעצרו לאחר שהשתתפו במשט לעזה.

צרפת אינה המדינה המערבית היחידה שהטילה איסור כניסה על השר. בין המדינות הנוספות שנקטו צעד דומה נמנות בריטניה, אירלנד, נורווגיה, ניו זילנד, אוסטרליה, קנדה, הולנד, ספרד וסלובניה.

הסרטון שעורר את הסערה

בסרטון, שפורסם ביום שני בליווי כתוביות בצרפתית, נראה אדם מבוגר היושב בין הריסות ומחזיק מנורת קסמים. מתוכה מגיח דמות דמוית אלאדין של בן גביר, והאיש מבקש לצאת מהמקום שנראה כרצועת עזה.

בתוך רגע הוא מועבר לפריז, שם הוא נראה אוחז בבגט כשמגדל אייפל ברקע. האיש מודה לבן גביר, שאומר לו בעברית: "כאן תרגיש ממש בבית". בהמשך הוא משיב בערבית "תודה", והסרטון מסתיים בהצגת שמה של מפלגת עוצמה יהודית.

סרטון אחר שפרסם בן גביר מציג את פריז כפלסטין החדשה, בעוד דמות AI של בן גביר אומרת לצרפת שהיא "קיבלה מה שרצתה".