אימה בפתח הדלת: בעל הבית נדהם מהתיעוד שנראה במצלמות 

אדם העוטה מסכה של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן תועד כשהוא מגיע לפתח בית בטקסס, מלטף את מצלמת פעמון הכניסה ואוכל בננה דרך המסכה, לפני שעזב את המקום.

בסרטון נראה האלמוני מתקרב למצלמה פעמיים, מעביר עליה את אצבעותיו ולאחר מכן אוכל בננה כשהמסכה עדיין על פניו. הוא לבש גם חולצת טריקו שעליה הכיתוב "FREEDOM" (חופש), שנראתה דומה לחולצות המזוהות עם הארגון של הפעיל שנרצח צ'רלי קירק.

התיעוד החריג עורר חשד בקרב בעלי הבית והוביל להזעקת המשטרה.

שוטרים שהגיעו למקום צפו בתיעוד, אך לא מצאו ראיות לביצוע עבירה. גם חיפוש באזור לא הוביל לאיתור החשוד, שזהותו והמניע להתנהגותו נותרו לא ידועים.

במשטרה ציינו כי הם מודעים לפרסומים ברשת על מקרים דומים, אך לא התקבלו דיווחים נוספים ישירות בתחנה. לצד זאת, הזהירו כי מעשים שנועדו להצחיק עלולים להוביל לעימותים מסוכנים ולפציעות חמורות.