נהג משאית במקסיקו תועד כשהוא עוזב שוב ושוב את ההגה במהלך נסיעה, עד שהמשאית סטתה ממסלולה ועפה מהכביש.

בתיעוד שפורסם ברשתות נראה הנהג קם ממושבו ומפנה את גבו לכביש, בעוד המשאית ממשיכה בנסיעה. כשהבחין שהיא סוטה מהמסלול, ניסה לזנק בחזרה אל ההגה, אך לא הצליח למנוע את התאונה.

מכיוון שלא היה חגור, הוא הוטח באוויר בתוך תא הנהג ונחבט באזור לוח המחוונים שלצד הנוסע.

לפי הדיווח באתר MotorBiscuit, הנהג הסביר בהמשך כי ניסה להגיע לטלפון הנייד שלו, שצלצל במיטה שמאחוריו. ״ניסיתי לקחת את הטלפון שלי מהמיטה מאחוריי. הוא צלצל״, אמר בהודעתו למשטרה. ״עשיתי את זה בזמן שנהגתי. אני מצטער על כך, הייתי צריך לעצור את המשאית״.

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התאונה התרחשה בכביש במדינת וראקרוס שבמקסיקו. הרשויות לא פרסמו מידע מלא על מצבו הרפואי של הנהג, ולא הודיעו על הגשת כתבי אישום נגדו.