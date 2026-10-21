שוב מהומות - הפעם בכפר סבא: בחור מישיבה ליטאית חשובה נעצר

בחור מישיבה ליטאית חשובה, שזומן היום (רביעי) לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, הועבר לידי המשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא מוגדר עריק. עשרות מפגינים הגיעו לתחנה בניסיון למנוע את העברתו, אך למרות נוכחותם במקום - הבחור הועבר לידי המשטרה הצבאית.

האירוע התרחש בסמוך לשעה אחת בצהריים, לאחר שהבחור זומן לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא. במהלך שהותו בתחנה התברר כי הוא מוגדר עריק, ובעקבות זאת ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.

בעקבות הידיעה על הכוונה להסגיר את הבחור, הופעלה התרעת "צבע שחור", שהזעיקה עשרות מפגינים לתחנה בניסיון למנוע את המהלך. חרף הגעתם, הבחור הועבר בסופו של דבר לידי המשטרה הצבאית, ובמקביל נעשים מאמצים להביא לשחרורו.

מערכת "צבע שחור" פועלת בחודשים האחרונים להתרעה מיידית במקרים של מעצרי בני ישיבות. לפני כשבועיים התרחש אירוע דומה בעיר ערד, כאשר כוח משטרה שהגיע לפעילות שגרתית זוהה בטעות ככוח של המשטרה הצבאית. בעקבות הזיהוי השגוי הופעלה מערכת "צבע שחור" ומאות תושבים זרמו למקום, אך לאחר בדיקה התברר כי לא מדובר בכוח צבאי.

בתוך כך, הבוקר הוסגרו שני בחורי ישיבות נוספים מחסידות חב"ד שנחתו בנתב"ג. זאת בהמשך לסערה שפרצה אתמול, לאחר ש-42 בחורי חב"ד נעצרו בנתב"ג עם שובם ארצה משנת ה'קבוצה' בישיבת חב"ד המרכזית, 770, שבברוקלין.

מתוך 42 הבחורים שנעצרו, 40 שוחררו לאחר שהביעו נכונות להתגייס וחתמו על התחייבות לכך. 27 מהם הסכימו לכך בתחילה, ובהמשך הצטרפו אליהם 13 נוספים, ששינו את עמדתם וחתמו אף הם על הצהרת נכונות לגיוס. שני בחורים נוספים נשלחו לכלא הצבאי לאחר שהוגדרו כמי שהשתמטו משירות במשך יותר מ-540 ימים.