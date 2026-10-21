שוב מהומות - הפעם בכפר סבא: בחור מישיבה ליטאית חשובה נעצר

בחור מישיבה ליטאית חשובה, שזומן היום (רביעי) לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא, הועבר לידי המשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הוא מוגדר עריק. עשרות מפגינים הגיעו לתחנה בניסיון למנוע את העברתו, אך למרות נוכחותם במקום - הבחור הועבר לידי המשטרה הצבאית.
האירוע התרחש בסמוך לשעה אחת בצהריים, לאחר שהבחור זומן לחקירה בתחנת המשטרה בכפר סבא. במהלך שהותו בתחנה התברר כי הוא מוגדר עריק, ובעקבות זאת ביקשה המשטרה להעבירו לידי המשטרה הצבאית.
בעקבות הידיעה על הכוונה להסגיר את הבחור, הופעלה התרעת "צבע שחור", שהזעיקה עשרות מפגינים לתחנה בניסיון למנוע את המהלך. חרף הגעתם, הבחור הועבר בסופו של דבר לידי המשטרה הצבאית, ובמקביל נעשים מאמצים להביא לשחרורו.
מערכת "צבע שחור" פועלת בחודשים האחרונים להתרעה מיידית במקרים של מעצרי בני ישיבות. לפני כשבועיים התרחש אירוע דומה בעיר ערד, כאשר כוח משטרה שהגיע לפעילות שגרתית זוהה בטעות ככוח של המשטרה הצבאית. בעקבות הזיהוי השגוי הופעלה מערכת "צבע שחור" ומאות תושבים זרמו למקום, אך לאחר בדיקה התברר כי לא מדובר בכוח צבאי.
בתוך כך, הבוקר הוסגרו שני בחורי ישיבות נוספים מחסידות חב"ד שנחתו בנתב"ג. זאת בהמשך לסערה שפרצה אתמול, לאחר ש-42 בחורי חב"ד נעצרו בנתב"ג עם שובם ארצה משנת ה'קבוצה' בישיבת חב"ד המרכזית, 770, שבברוקלין.
מתוך 42 הבחורים שנעצרו, 40 שוחררו לאחר שהביעו נכונות להתגייס וחתמו על התחייבות לכך. 27 מהם הסכימו לכך בתחילה, ובהמשך הצטרפו אליהם 13 נוספים, ששינו את עמדתם וחתמו אף הם על הצהרת נכונות לגיוס. שני בחורים נוספים נשלחו לכלא הצבאי לאחר שהוגדרו כמי שהשתמטו משירות במשך יותר מ-540 ימים.
בנוסף, בזמן האחרון נעצרו שני בחורי ישיבה נוספים באזור אילת על ידי המשטרה, בחשד לעבירות תנועה, ובהמשך הועברו לידי המשטרה הצבאית בשל היותם עריקים. על פי הפרטים שהגיעו ל'כיכר השבת', השניים נתפסו בחשד לנהיגה במהירות מופרזת, חציית צומת באור אדום ונהיגה ללא רישיון.
המקרה מצטרף למעצרם של שני בחורי ישיבה נוספים, ידידיה מזרחי ויונתן מוסטקיס, שנעצרו ביום חמישי האחרון בחוף בראשון לציון והועברו למשטרה הצבאית. השניים, תלמידי ישיבת "אור החיים" שבראשות הגאון רבי ראובן אלבז, נשפטו ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי.
בעקבות גל המעצרים, הרצפ"ניקים קיימו בהוראת הרב צבי פרידמן הפגנות במחאה על מעצרי בחורי הישיבות. ביום ראשון חסמו מפגינים את כביש 4 באזור מחלף יבנה, והתפתחו עימותים קשים עם המשטרה שהשתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור ההפגנות.