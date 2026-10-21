הפתעה ענקית לנהגים; רבי אלימלך בידרמן מגיע ל'ווייז'

חידוש מרענן ומרתק בעולם הנסיעות והטכנולוגיה החרדית: בימים האחרונים הושק באפליקציית הניווט Waze קול קולי חדש ומסקרן במיוחד, קולו של המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הידוע בקולו המנעים לבבות ובמסרים החודרים כליות ולב.

מהיום, יוכלו הנהגים להתרגל לשמוע בדרכים את קולו המוכר של המשפיע, המשלב בנסיעה אמרות חיזוק שנונות ומעוררות השראה. כך, לדוגמה, עם ההגעה למקום העבודה יישמע ברקע המסר המחזק: “כמו שהשי"ת איתך ברחוב, כך הוא איתך גם בעבודה, בבית וכו'”. במצבים של עומסי תנועה ופקקים מעצבנים, הנהגים יקבלו פתח רוחני מרגיע בדמות הצעה לפתוח בפרק תהילים, לצד שורת אמרות נוספות שנועדו להנעים את הנסיעה ולהפוך את זמן הכביש לחוויה רוחנית מרוממת.

המיזם החדש צפוי לכבוש את הלבבות של אלפי נוהגים ברחבי הארץ, המבקשים להכניס קדושה, חיזוק ואווירה חסידית גם אל תוך השגרה המורכבת של פקקי הבוקר והנסיעות הארוכות.

להפעלת ההנחניות הקוליות בקולו של המשפיע, לחצו כאן להורדה.