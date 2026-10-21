במפלגת 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן מציגים הקלטות משיחות שהתקבלו במטה המפלגה ובהן הושמעו שיחות נאצה, איומים וקללות גזעניות, שלטענתם התקבלו מ"משתמטים".

בהודעת המפלגה נאמר כי "בהמשך לאיומים שהתקבלו ברשתות החברתיות, ולאחר החיקוי הגזעני של שיקלי מהליכוד והסרטון הגזעני והפוגעני של יהדות התורה, ביממה האחרונה מתקבלות במטה מפלגת ישראל ביתנו שיחות והודעות נאצה מצד משתמטים, הכוללות קללות, איומים, גידופים וביטויים גזעניים".

בין היתר נאמר בשיחות: "לא רוצים אתכם במדינה, תחזרו לרוסיה"; "יימח שמכם, תמותו"; "אני עריק גאה"; "חבורה של גנבים רשעים ארורים"; "תישרפו בגיהנום".

במפלגה אומרים כי "ההסתה והגזענות לא ירתיעו אותנו. נמשיך להיאבק למען גיוס לכולם ולמען האזרחים העובדים והמשרתים".