קול ששון וקול מיקונוס: רגע היסטורי ומרגש במיוחד נרשם השבוע באחד היעדים המבוקשים והיוקרתיים ביותר בעולם. שתי זוגות יהודים, שבחר לחגוג את יום נישואיהם באי היווני מיקונוס, זכו להינשא כדת משה וישראל. שתי החופות נערכו יום אחרי יום בתוך יממה.

מדובר בחופות הראשונות שעורך בית חב"ד מיקונוס, שהוקם לפני כשנתיים בלבד על ידי השליח הרב עוזיאל משה פרידלנד ורעייתו שטערנא שרה וכבר משנה את פני המקום.

מי שהגיע במיוחד מישראל כדי להוביל את המעמדים המרגשים הוא הרב שמואל ביסטריצקי, רב קהילת סביון, לו ניסיון בעריכת מאות חופות בשנים האחרונות ומוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל.

החופות נערכו תחת כיפת השמיים על גבי במות עץ מיוחדות, המשקיפות אל הנוף הלבן והים הפתוח של מיקונוס.

רגעי שיא נרשמו עוד לפני הצעידה לחופות, כאשר החתן, בני משפחתו ואורחים רבים ניגשו בהתרגשות רבה להניח תפילין.

"כל חופה היא מעמד מרגש מאין כמותו וכאן מדובר גם בחופות היסטוריות שבית חב"ד עורך לראשונה", אמר הרב ביסטריצקי, "בית חב"ד באי מחולל שינוי מדהים ויהודים רבים נהנים מהפעילות. לאחר החופה רקדנו ושמחנו יחד לתוך הלילה".