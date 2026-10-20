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חופות - ותפילין

מזל טוב באי היוקרתי: שתי חופות יהודיות נערכו תוך 24 שעות במיקונוס

כדת משה וישראל: בית חב"ד באי מיקונוס היוקרתי ביוון ערך לראשונה שתי חופות מרגשות לזוגות יהודים על רקע נופי האי המפורסם | בית חב"ד החדש באי, ציין את החופות כאבן דרך היסטורית בפעילות: "התרגשות עצומה, החתן והמשפחה הניחו תפילין ושמחנו יחד" (אנשים)

יט
יאיר טוקר
כיכר השבת |
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(צילום: באדיבות המצלם)

קול ששון וקול מיקונוס: רגע היסטורי ומרגש במיוחד נרשם השבוע באחד היעדים המבוקשים והיוקרתיים ביותר בעולם. שתי זוגות יהודים, שבחר לחגוג את יום נישואיהם באי היווני מיקונוס, זכו להינשא כדת משה וישראל. שתי החופות נערכו יום אחרי יום בתוך יממה.

מדובר בחופות הראשונות שעורך מיקונוס, שהוקם לפני כשנתיים בלבד על ידי השליח הרב עוזיאל משה פרידלנד ורעייתו שטערנא שרה וכבר משנה את פני המקום.

מי שהגיע במיוחד מישראל כדי להוביל את המעמדים המרגשים הוא הרב שמואל ביסטריצקי, רב קהילת סביון, לו ניסיון בעריכת מאות חופות בשנים האחרונות ומוסמך על ידי הרבנות הראשית לישראל.

החופות נערכו תחת כיפת השמיים על גבי במות עץ מיוחדות, המשקיפות אל הנוף הלבן והים הפתוח של מיקונוס.

רגעי שיא נרשמו עוד לפני הצעידה לחופות, כאשר החתן, בני משפחתו ואורחים רבים ניגשו בהתרגשות רבה להניח תפילין.

"כל חופה היא מעמד מרגש מאין כמותו וכאן מדובר גם בחופות היסטוריות שבית חב"ד עורך לראשונה", אמר הרב ביסטריצקי, "בית חב"ד באי מחולל שינוי מדהים ויהודים רבים נהנים מהפעילות. לאחר החופה רקדנו ושמחנו יחד לתוך הלילה".

(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
חב"דמיקונוס

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