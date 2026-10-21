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בשכונה החרדית

חסר תקדים: שוטרים צבאיים הפילו בפח בחור ישיבה - ועצרו אותו כשיצא מהבית

שוטרי המשטרה הצבאית התקשרו לבן ישיבה והודיעו על משלוח בכניסה. עצרו אותו מיד בירידתו מהבית | מעצר חסר תקדים - לראשונה בתוך שכונה חרדית (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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ההפגנה בכניסה לאלעד, הערב (צילום: לפי סעיף 27)

בן ישיבה נעצר הערב (רביעי) בביתו בשכונת גן בירושלים, במהלך חסר תקדים. שוטרי המשטרה הצבאית התקשרו לבן הישיבה והודיעו לו כי ממתין לו משלוח בכניסה לבית, ועצרו אותו מיד עם ירידתו מהבית.

על פי הנמסר, מדובר במעצר ראשון מסוגו בשכונה חרדית. עד כה לא תועד מקרה דומה שבו נעצר בן ישיבה בשכונה חרדית באופן זה.

המעצר מצטרף לגל מעצרים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. אתמול נעצרו עשרות בחורי חב"ד בנתב"ג עם נחיתתם בארץ לאחר שנת לימודים בישיבת חב"ד בברוקלין. חלק מהבחורים שוחררו בערב והועברו לבקו"ם לאחר שהביעו נכונות להתגייס.

בנוסף, בחור מישיבה ליטאית חשובה נעצר בכפר סבא והועבר למשטרה הצבאית, לאחר שזומן לחקירה בתחנת המשטרה ונתפס נוהג ללא רישיון. במהלך החקירה התברר כי הוא מוגדר , ובעקבות זאת הועבר לידי המשטרה הצבאית.

יו"ר יהדות התורה ודגל התורה, ח"כ יעקב אשר, תקף בחריפות את המעצרים האחרונים וטען כי הם נועדו לשבש את הליך הבחירות. "מזה זמן שאני מתריע על ניסיונות לשבש את הליך הבחירות על ידי ניסיון להגברת מעצרים מיותרים שאינם תורמים כלום לצבא ולגיוס", אמר אשר.

ההפגנה ברעננה, היום
ההפגנה ברעננה, היום (צילום: מאיר פריד)

גם תנועת ש"ס יצאה במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, והאשימה אותה ב"התערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות, באמצעות מתן הוראות למעצרים אלימים של בני ישיבות".

בהוראת יו"ר ש"ס אריה דרעי, ח"כ ינון אזולאי פועל מול הגורמים הבכירים בצה"ל בדרישה להביא לשחרורם המיידי של הבחורים.
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